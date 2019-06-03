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Шефир раскрыл планы "Квартал 95" на Зеленского: "Пародию уже придумали"

Шефир раскрыл планы Квартал 95 на Зеленского: Пародию уже придумали

Совладелец студии Квартал 95 и друг новоизбранного президента Владимира Зеленского Борис Шефир рассказал о планах на будущем и какую роль в судьбе проекта сыграет слуга народа, передает КП в Украине. Сам он отметил, что идти в политику не хочет.

"Достаточно быть честным и добросовестным человеком, и можно любое дело поднять. Выскочка — это не страшный диагноз. Такой человек берет на себя смелость и вылезает", - пояснил он на вопрос о том, считаются ли его команду выскочками в политике.

Он рассказал, как теперь будет функционировать студия и будут ли они пародировать действующего президента, как делали это с предыдущими политиками.

"Вова не смешной. Его очень тяжело пародировать. Он не говорит глупостей... Он смешной только на сцене, когда кого-то пародирует. А так он не будет, как Кличко, говорить разную чушь или, как Ляшко со своим андеграундом. Но пародию на Володю мы уже придумали. Кто будет его пародировать — не скажу", - рассказал он.

Кроме того, Шефир рассказал, что они будут делать с работой на российский рынок. Так, он отметил, что для выхода на рынки других стран нужно 10-15 лет, хотя и это у них в планах есть.

"Мы производим в своих интересах. Мы на них зарабатываем. Знаете, сколько стоит серия одной четырехсерийки? 40–50 тысяч долларов — средняя цена по Украине, которую готов платить любой канал. Некоторые вообще ставят 20 тысяч. А российский канал платит 200 тысяч. Вы понимаете насколько будет отличатся качество? Я снял за 200 тысяч, продал — и эти деньги пришли в страну... И я еще заплачу налоги, устрою на работу 2,5 тысячи человек (столько у нас сейчас работает)", - пояснил он.

 

Источник: www.facenews.ua

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