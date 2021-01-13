Шепелев продает долю сына в квартире покойной Фриске после переезда в роскошные апартаменты с новой пассией

Певица жила в элитных апартаментах площадью 90 квадратных метров в Москве, треть которых по наследству досталась Платону. Она оценивается примерно в 15 миллионов рублей (5,7 млн гривен) и по сообщениям " СтарХит " вдовец решил продать эту часть, как законный представитель ребенка. Остальные доли квартиры принадлежат родителям Жанны.

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Мать, отец и младшая сестра умершей от рака артистки после ее смерти оставили дом нетронутым и старались сохранить все вплоть до таких мелочей, как лежащая на туалетном столике расческа и многочисленные фотографии на стенах.

Сестра и родители Жанны Фриске

Владимир и Ольга Фриске категорически против продажи Шепелевым имущества малолетнего внука, даже несмотря на то, что видеться с Платоном им нельзя.

Стоит отметить, что отношения Дмитрия с родственниками Жанны сложились крайне напряженные. При этом он сам утверждает, что у бабушки с дедушкой есть установленное законом время, когда они могут беспрепятственно общаться с внуком, просто они этой возможностью не пользуются.

Жанна Фриске

К слову, совсем недавно шоумен вместе со своей избранницей Екатериной Тулуповой приобрел совместное жилье в центре столицы. Как раз тогда он и решил продать долю Платона в квартире Фриске.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

Новую возлюбленную телеведущий представил публике в конце 2019-го. Известно, что Екатерина является дизайнером-проектировщиком и у нее есть дочь Лада одного возраста с сыном Шепелева. Дети их и познакомили — они ходили в один детский сад.

Источник: 1 Минута