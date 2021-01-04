Шестой месяц беременности Ани Лорак: растет не только пузо, но и бедра

Но недавно на одном из видео Лорак все же засветила свое интересное положение, от которого округлился не только живот

Лорак — одна из тех, о ком говорят "все собирается, да никак не разродится". Это все из-за того, что певице часто даже без повода приписывают беременность. И что интересно — каждый раз от нового мужчины.

На видео видно, что и бедра эстрадной певицы уже знатно поплыли в стороны, а значит, что она в положении уже не первый месяц.

Видео со своего новогоднего выступления артистка выложила у себя в Инстаграм-аккаунте.

Там она исполнила настоящий хит 2020 года — песню "Твоей любимой".

Эта песня очень символичная для Ани Лорак, ведь в клипе впервые снялась ее девятилетняя дочь София. Это был своего рода дебют девочки на эстраде — мама говорит, что ей понравилось, и она уже более уверенно чувствует себя перед камерами.

Сейчас официально отношения Ани Лорак и продюсера Егора Глеба еще не подтверждены. Они живут и отдыхают вместе, но, судя по всему, молодой Егор не спешит звать Ани, которая старше его на несколько лет, с собой замуж.

Глеб уже был женат на украинской певице Таянне, но брак долго не продержался.

Ани Лорак: Главные мужчины в жизни певицы, предательство мужа и любовь Егора Глеба

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Источник: 1 Минута