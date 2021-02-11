Шестой месяц пошел: беременная жена Виктора Павлика продемонстрировала свое пузо

Блогерша и концертный директор Виктора Павлика активно развивает свой Инстаграм, и не упускает там тему своего интересного положения

До этого девушка показывала снимки, где было видно — живот еще очень маленький. Поклонников даже удивило, что сама Репьяхова говорит о пятом месяце беременности. Но сейчас до родов все ближе, по предварительной дате врачи говорят, что Катя родит 13 июня — в свой же день рождения.

Недавно в Истории она показала, как увеличился ее живот — невооруженным взглядом видно, что он стал заметно большим в объеме.

Екатерина Репяхова стала женой Виктора Павлика и забеременела

Екатерина Репяхова стала женой Виктора Павлика и забеременела: не помешало даже 28 лет разницы

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова стали мужем и женой 29 мая 2020 года. Они не сразу сообщили о свадьбе, а скрывали это почти две недели.

В начале августа минувшего года Виктор Павлик потерял своего 21-летнего сына Павла, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Роман украинского певца Виктора Павлика и его концертного директора, молодой Екатерины Репяховой, обсуждается уже не первый год. Недавно в их отношениях был новый виток - теперь они ждут ребенка.

Екатерина Репяхова беременна

Однако настигла другая проблема — из-за карантина их семья ежемесячно теряет 150 тыс грн, денег совсем нет. Кате даже пришлось продать свою маленькую машинку.

Все об их внутренних интересных событиях, и о том, как на беременность отреагировала бывшая жена Виктора Лора Созаева — смотрите в нашем видео.

Источник: 1 Минута