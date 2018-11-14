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Шикарные прически, тела и песня с надрывом: солистки из обновленной «ВИА Гры» показали себя во всей красе в свежем клипе

Шикарные прически, тела и песня с надрывом: солистки из обновленной «ВИА Гры» показали себя во всей красе в свежем клипе

Группа «ВИА Гра» в обновленном составе представила клип «Я полюбила монстра». Напомним, от прежнего коллектива, который пять лет назад образовался на шоу «Хочу в ВИА Гру», осталась только Эрика Герцег. Весной группу покинула Миша Романова, ее место заняла Ольга Меганская. А летом из «ВИА Гры» ушла Анастасия Кожевникова, певицу заменила Ульяна Синецкая, участница проектов «Голос» и «Новая Фабрика звезд».

Клип «Я полюбила монстра» стал первый совместной работой Эрики, Ольги и Ульяны. Поклонники опасались, что новые участницы не смогут вписаться в группу и «ВИА Гра» уже не будет такой, как прежде. Однако девушки превзошли ожидания. Многие согласились, что Ольга и Ульяна прекрасно справились: «Я ждала настоящую Виа гру, вот чтобы пели идеально, выглядели дорого и были сексуальны почти не раздеваясь. И я дождалась!))», «Нынешний состав мне нравится! У Ольги потрясающий голос, и Ульяна очень хорошо поет. Эрика моя любовь!» (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.)
 

Шикарные прически, тела и песня с надрывом: солистки из обновленной «ВИА Гры» показали себя во всей красе в свежем клипе



Однако не все поклонники группы поняли сюжет клипа, а точнее почему мужчина, о котором поют артистки, оказался «монстром». «Два раза пересмотрела клип и так и не врубилась, почему парень монстр? Типа он девчонок бил?﻿", «История в клипе какая то невнятная получилась﻿", «Ждала завязку, этот мужчина — монстр бьет свою возлюбленную (в лице трёх девушек Виа Гры) и изменяет ей с горничной (как объяснить ревностные взгляды в начале клипа?) которую тоже бьет. Тогда и сюжет и трагедия, и смысл слов в песни сохранились бы», — комментируют ролик поклонники.
 

Источник: http://showdream.org

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