Широкоплечая Анастасия Волочкова снова вернулась в балет, но немного поправилась

Теперь Волочкова решила вернуться в свое балетное творчество

Однако в определенный момент, достигнув высот, карьера Волочковой в балете начала угасать. Она изрядно поправилась, черты стали более грубыми, а телосложение — мужским.

Об этом она сообщила у себя в Инстаграм-аккаунте, опубликовав афишу нового выступления.

"В среду наш благотворительный Спектакль в Зеленограде. По традиции мы всех зрителей приглашаем бесплатно. Вход по пригласительным билетам. В спектакле участвует танцевальный коллектив "Vortex", — написала Настя.

Начало карьеры. Мариинский театр

Карьера Анастасии началась еще на втором курсе, когда она блестяще исполнила ведущие партии в спектаклях "Жизель", "Жар-птица", "Спящая красавица" на сцене Мариинского театра.

Анастасия Волочкова

За год до блестящего окончания балетной Академии, Волочкову принимают в труппу Мариинского театра, где она прослужила солисткой четыре года.

Невзирая на отчаянную конкуренцию молодых звезд, поддерживаемых театром, публикой и прессой, она станцевала 14 ведущих партий. Зависть и интриги, преследующие успешную балерину, привели к тому, что ее вытеснили из всех спектаклей и в конечном итоге приму-балерину оставили без работы. Из воспоминаний Волочковой:

"Мне все в моей жизни надо выстрадать. И я ни о чем не жалею"

Большой театр в Москве

Анастасия Волочкова

Переехав в Москву, Волочкова получает приглашение от художественного руководителя Большого театра Владимира Васильева на главную партию в "Лебединое Озеро" в его авторской постановке.

Питерская балерина сильно потеснила в репертуаре московских и опять начались интриги и травля.

После гастролей Большого театра в Великобритании, Волочкова получает ангажемент в Лондоне в Английском национальном балете.

Анастасия Волочкова

В это же время она стала развивать сольную карьеру. В 2000 году российская прима получает престижную награду "Золотой лев" как лучшая европейская балерина.

Вернувшись в Москву, Анастасия продлевает контракт на следующий сезон и собирает полные залы. В 2002 году ей присваивается звание "Заслуженная Артистка Российской Федерации".

Анастасия Волочкова

Эпатажная балерина становится частым гостем на различных ток-шоу, участвует во всевозможных презентациях, постоянно появляется в глянцевых журналах, служит рекламным лицом нескольких компаний.

Тем временем у нее продолжается затяжной конфликт с руководством театра, который приводит к тому, что балерина остается без партнера. Интриги вылились в громкое судебное разбирательство, выиграв которое, балерина в театр больше не вернулась.

Анастасия Волочкова

"Что бы обо мне не говорили, я вошла в историю как известная русская балерина" эта фраза Анастасии Волочковой звучит как финальный аккорд в ее театральной жизни.

Источник: 1 Минута