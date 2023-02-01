Шланг для полива: как выбрать качественный инвентарь

Уход за садом или огородом требует от владельца земельного участка особого внимания: чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно обрабатывать почву, удобрять ее, а также следить за уровнем влаги. Дожидаться дождя не вариант, особенно если лето засушливое. Для регулярного орошения растений понадобиться шланг поливочный. Выбирая такой тип инвентаря, важно учитывать разные факторы: материал, длину, диаметр и соответствие условиям эксплуатации. Качественный экземпляр достаточно прочен и долговечен, на нем не образуются трещины.

Параметры выбора поливочного шланга

Главное внимание перед покупкой шланга стоит уделить материалу, из которого он изготовлен. Среди популярных вариантов стоит выделить следующие:

ПВХ. Отличается доступной стоимостью и легкостью, могут иметь несколько слоев, которые напрямую влияют на уровень прочности. Резина. Обычные изделия сегодня уступили место армированным экземплярам, которые имеют повышенную стойкость к изгибам и образованию трещин. Срок службы может достигать 10 лет. Силикон. Этот материал известен своей стойкостью к интенсивной эксплуатации и высоким нагрузкам. Такой шланг гибкий и легкий. Пластик. В связи с низкой ценой на этот тип продукции она пользуется огромным спросом, но стоит отметить ее недолговечность. При использовании труба легко трескается, поэтому рассчитывать на длительный период эксплуатации не нужно. Шланг прослужит максимум год или два. Нейлон. Самый легкий из представленных вариантов, гибкий, но не долговечный из-за чувствительности к температурным изменениям.

После выбора материала, учтите диаметр изделия. От него зависит напор и количество подаваемой воды. Популярные типоразмеры — 1/2", 5/8", 3/4", 1" и др.

Длина зависит от ваших требований и площади обрабатываемого участка, вес напрямую влияет на удобство использования. Все параметры стоит учитывать на этапе подбора товара, чтобы потом не пожалеть о покупке.

Правила эксплуатации: как продлить срок службы шланга

Правильное использование поможет предотвратить преждевременный износ поливочного рукава, так что старайтесь придерживаться следующих простых рекомендаций:

Хранить изделие нужно в скрученном виде, но так, чтобы не образовались загибы и заломы.

При эксплуатации следите за уровнем напора.

Для обработки большого участка и транспортировки шланга используйте специальные катушки.

Не оставляйте трубки надолго на солнце.

Срок службы зависит от исходного качества, соблюдения правил хранения и применения.