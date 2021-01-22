«Що я наробив»: 40 000 за корисні інструкції. Інженери оголосили конкурс для «людей із руками»

Платформа Yak Today запустила конкурс корисних інструкцій, будь-чого, що можна зробити у домашніх умовах звичайними інтрументами, «Що я наробив», до якого можуть долучитися всі, хто вміє добре робити щось руками. Загальний призовий фонд конкурсу складає 40 000 гривень. Для участі у конкурсі треба на сайті Yak.Today опублікувати інструкцію з виготовлення будь-яких корисних речей в домашніх умовах.

Участь у конкурсі «Що я наробив?» можуть брати усі, хто створює щось своїми руками: будь то технічні прилади, меблі, вишивка, іграшки чи робототехніка — будь що, що приносить радість і користь. Будь-якого рівня складності та в будь-якому матеріалі, з використанням стандртного набору інструментів.

Нагороди у конкурсі будуть за трьома категоріями: «Вибір користувачів сайту» (голосують відвідувачі сайту), «Вибір Як Today» (вибирає команда проєкту) і «Вибір професійних мейкерів» (вибирає журі). Це дозволить навіть початківцю позмагатись із досвідченими мейкерами і запропонувати власну інструкцію. «Тому навіть якщо ви тільки знайшли своє хобі, або ж справу всього життя й зовсім недавно взяли до рук пилку, або ж голку з ниткою — не бійтесь, ви вже на шляху до вдосконалення цього світу й наповнення його своїми новими творіннями», — закликають організатори.

Приз у кожній категорії — 10 000 грн. Ще п’ять учасників отримають заохочувальні призи у розмірі 2000 гривень.

Платформа «Як Today» — місце де кожен, хто робить щось своїми руками може знайти підтримку, поради й можливість бути почутим спільнотою мейкерів, інженерів, ремісничих. Автори проєкту — резиденти відкритої майстерні «гараж хаб» Тетяна Колпак та Роман Видро (бюро досліджень та консультацій «Справа техніки»). А ще — їхні друзі з різних міст України: мейкер(к)и, автор(к)и текстів, ілюстратор(к)и, культурні менеджер(к)и та багато інших, хто вірить у можливість змінювати світ через творення.

«Ми запустили платформу “Як Today” для того, щоб мейкери й усі, хто щось робить руками, але не вважає себе мейкерами, мали змогу ділитись власним досвідом і вчитись у колег. Ми хочемо підтримати талановитих фанатів своєї справи винагородами. Виграні гроші переможці зможуть витратити, скажімо, на розвиток хобі — придбання матеріалів, курси тощо», — говорить менеджерка проєкту Ліза Волкова.

До журі конкурсу увійшли відомі мейкери, дизайнери і громадські діячі. Серед них — організатор ярмарки мейкерів Kyiv Maker Faire Юрій Власюк (Київ), дизайнер і архітектор Роман Сах (Київ), громадська активістка, засновниця «Лабораторії освітніх змін» Марина Гончаренко (Одеса), стартапер і засновник бренду акустичного обладнання Hushme Олексій Нестеренко (Київ), а також команда сайту «Як Today».

«Yak.Today і конкурс роблять приблизно те саме, що ми робимо на Kyiv Maker Faire: підвищують обізнаність і залучення людей до мейкерської спільноти, зокрема, за рахунок того, що проєкти будуть різної складності. Люди, які будуть голосувати, бачитимуть, що проєкти різного ступеня складності і зможуть надихнутись конкурсними роботами. — розповідає Юрій Власюк, засновник ярмарків мейкерів по всій Україні. — Це історія про взаємодію. Я вже бачу, як можна буде запросити конкурсантів до нас на ярмарок у якості учасників або гостей. І навпаки, запропонувати гостям нашого ярмарку подавати свої роботи на конкурс».

Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно:

Зареєструватись на сайті «Як Today» (вказавши всю інформацію про себе);

Розмістити інструкцію на сайті;

Отримати від адміністраторів сайту підтвердження про публікацію інструкції, або рекомендації по її доопрацюванню

(якщо є рекомендації — учасник конкурсу доповнює інструкцію);

Інструкція публікується на сайті із тегом #конкурс;

Один учасник може подати декілька інструкцій на конкурс, але не може отримати декілька призів. Після завершення прийому заявок журі обирає інструкції, які краще за все відповідають таким критеріям як: повнота запропонованої інструкції, креативність ідеї, можливість скористатись інструкцією вдома за наявності базового набору інструментів і правильно заповнена конкурсна заявка.

Переможців конкурсу буде визначено за трьома основними номінаціями:

Вибір користувачів – приз 10 000 гривень;

Вибір сайту «Як Today» – приз 10 000 гривень;

Вибір професійних мейкерів – приз 10 000 гривень;

Також ще п’ять учасників отримають заохочувальні призи у розмірі 2000 гривень.

Кожен з учасників може отримати не більше однієї нагороди.

Подати заявку можна за посиланням: https://yak.today/contest/#contest-how-to-participate

Термін прийому заявок: 18 січня – 4 лютого 2021 року

Конкурс реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Новости портала «Весь Харьков»