Що таке "вертикальні короткометражки" на YouTube? І, чим корисні Shorts для різних каналів

Опція коротких відео, яку запровадили на Ютуб у 2020 році, допомагає авторам коротко викласти свої історії глядачам. Привабливо те, що створювати контент із музичним супроводом можна за допомогою смартфона. При цьому він може тривати до однієї хвилини і не включати "наворочених" ефектів, але залишається на платформі завжди. Тобто відео-Shorts не зникне, як це відбувається у випадку, наприклад, Інстаграм-історій.

Якщо люди займаються просуванням своєї творчості чи будь-якого продукту, цей формат відео зможе забезпечити стійке, тривале враження. Але, що стосується музики, вона має бути унікальною (не від третіх осіб), інакше відео йтиме всього 15 секунд. Шортс також можна просувати, як і звичайні ролики. На оплату рекламних послуг можна заробити завдяки ель слотс, що пропонує доступ до найкращих ігор в індустрії гемблінгу.

Створюємо та завантажуємо короткометражку

Для запису Шортс в реальному часі на телефон, потрібно зайти в програму Ютуб і натиснути на плюс внизу сторінки. Далі, переходимо на створення короткої бета-версії і дозволяємо доступ до мікрофона, камери. Наступними кроками будуть:

Вибрати оптимальний час показу, від 15 до 60 секунд, передню або пряму зйомку клавішею “Фліп” та відрегулювати швидкість;

Якщо це коротке звернення, можна налаштувати таймер на 3 - 20 секунд, а також прикрасити його одним із вбудованих фільтрів;

Створити відповідний антураж допоможуть додаткові фони, а далі можна розпочинати запис;

Записавши матеріал, його можна прослухати та відредагувати;

Для кращого охоплення треба додати #shorts та натиснути "готово".

Тут теж важливо підібрати обкладинку, тому перед додаванням Shorts, треба використовувати редактор. В екрані відомостей треба натиснути на іконку "олівця", після чого відео відкриється. Селектор кадрів допоможе вибрати фон для мініатюри (після вибору залишиться зберегти кадр). Також необхідно заповнити інформацію про відео, а потім додати його до системи Ютуб.

Секрети створення успішного короткого ролика на Ютуб

Зараз короткі відеосюжети правлять у соціальних мережах. Однак, для створення вдалого матеріалу, автору доведеться подолати низку випробувань. Насамперед доведеться проаналізувати актуальні теми та контент конкурентів.

Наступним етапом стане визначення основної тематики та цільових глядачів. Відмінно, якщо кожне окреме відео записуватиметься за чітко заданим сценарієм та планом. Все це допоможе вкластися в часові рамки 15-60 секунд.

Матеріал повинен зніматися у вертикальному форматі при нормальному освітленні та мати чітку деталізацію. Також краще писати все в один файл, щоб зайві частини було легше вирізати під час редагування. І ще, якщо відео потрібно розмістити на інших платформах, його треба попередньо адаптувати під умови розміщення.