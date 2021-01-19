Шоколадно-ванильный кекс без духовки: возьмите обычную кастрюлю и приготовьте вкуснятину к чаю

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Сахар – 200 г

Подсолнечное масло – 100 мл

Молоко – 200 мл

Мука – 400 г

Разрыхлитель – 10 г

Ваниль для аромата

Какао 30 грамм и молоко 10 г

Как сделать кекс без духовки?

Кекс получается не таким румяным как в духовке, но это не влияет на вкус выпечки

В миску разбиваем яйца, добавляем сахар, взбиваем миксером. Масса должна стать воздушной и светлой.

Вливаем подсолнечное масло, молоко. Тщательно перемешиваем с помощью миксера.

Просеиваем муку вместе с разрыхлителем. Перемешиваем до однородности.

Затем нужно разделить тесто на две части. Одну соединяем с ванилином, а другую смешиваем с какао и молоком (10 г).

Кастрюлю смазываем сливочным маслом, присыпаем мукой. Ставим стакан на середину, выливаем одновременно шоколадное и ванильное тесто.

Выпекаем кекс на медленном огне под закрытой крышкой примерно 30 минут, до готовности. Под кастрюлю, прямо на конфорку кладем фольгу, чтобы равномерно распределялся жар.

Подробный рецепт приготовления кекса без духовки: видео

Источник: 1 Минута