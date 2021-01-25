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Шоколадное мягкое печенье с орехами за 10 минут: простой рецепт вкусной выпечки к чаю

Шоколадное мягкое печенье с орехами за 10 минут: простой рецепт вкусной выпечки к чаю

Выпечка должна быть не только вкусной, но и полезной. Поэтому лучше всего готовить ее самостоятельно, ведь это очень просто.

Приготовьте это шоколадное печенье с орехами, и вы больше не захотите что-то к чаю покупать в магазине.

Ингредиенты:

  • мука – 160 г
  • какао – 30 г
  • разрыхлитель – 5 г
  • масло сливочное – 100 г
  • сахар – 120 г
  • яйца – 1 шт.
  • млоко – 50 г

Продукты должны быть комнатной температуры, а сливочное масло очень мягким.

Приготовление

Мягкое сливочное масло смешиваем с сахаром, взбиваем миксером на максимальной скорости до воздушной массы.

Не выключая миксера, добавляем яйцо и перемешиваем. Затем вливаем еще и молоко.

Муку смешиваем с разрыхлителем, какао и просеиваем в миску с масляной массой. Замешиваем тесто просто лопаткой. Тесто получается мягким, как крем. Чтобы удобно было формовать печенье, нужно его переложить в кондитерский мешок.

С помощью формы отсаживаем печенье сразу на противень, застеленный пергаментом. Неровности прижимаем влажными руками. Сверху печенье посыпаем измельченными орехами. Вкусно получится и с фундуком, и с грецкими орехами. Выбирайте те, которые любите больше всего.

Противень с печеньем ставим в разогретую духовку. Выпекаем 10 минут при 180 °C.

Подробный рецепт в видео.

Шоколадное мягкое печенье с орехами за 10 минут: простой рецепт вкусной выпечки к чаю Домашнее шоколадное печенье с орехами

Источник: 1 Минута

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