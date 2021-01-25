Шоколадное мягкое печенье с орехами за 10 минут: простой рецепт вкусной выпечки к чаю
Выпечка должна быть не только вкусной, но и полезной. Поэтому лучше всего готовить ее самостоятельно, ведь это очень просто.
Приготовьте это шоколадное печенье с орехами, и вы больше не захотите что-то к чаю покупать в магазине.
Ингредиенты:
- мука – 160 г
- какао – 30 г
- разрыхлитель – 5 г
- масло сливочное – 100 г
- сахар – 120 г
- яйца – 1 шт.
- млоко – 50 г
Продукты должны быть комнатной температуры, а сливочное масло очень мягким.
Приготовление
Мягкое сливочное масло смешиваем с сахаром, взбиваем миксером на максимальной скорости до воздушной массы.
Не выключая миксера, добавляем яйцо и перемешиваем. Затем вливаем еще и молоко.
Муку смешиваем с разрыхлителем, какао и просеиваем в миску с масляной массой. Замешиваем тесто просто лопаткой. Тесто получается мягким, как крем. Чтобы удобно было формовать печенье, нужно его переложить в кондитерский мешок.
С помощью формы отсаживаем печенье сразу на противень, застеленный пергаментом. Неровности прижимаем влажными руками. Сверху печенье посыпаем измельченными орехами. Вкусно получится и с фундуком, и с грецкими орехами. Выбирайте те, которые любите больше всего.
Противень с печеньем ставим в разогретую духовку. Выпекаем 10 минут при 180 °C.Подробный рецепт в видео.
Домашнее шоколадное печенье с орехами
Источник: 1 Минута