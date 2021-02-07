Шоколадное печенье без разрыхлителя: легкий рецепт приготовления вкусной выпечки на каждый день

Печенье готовится из пшеничной и кукурузной муки. Можно приготовить только из обычной, но кукурузная мука делает выпечку по-особенному вкусной. Поэтому по возможности лучше не заменять.

Ингредиенты:

мука – 1,5 стакана

масло сливочное – 120 г

сахар –1/2 стакана

яйца – 2 шт.

мука кукурузная – 1/2 стакана

кунжут – 5 ст. л.

какао – 4 ст. л.

Приготовление:

1. Прежде чем приготовить тесто, нужно подготовить кунжут. Для этого обжариваем кунжутные семечки на сухой сковороде до красивого золотистого цвета. Огонь средний, в процессе приготовления постоянно перемешиваем.

2. Кунжут высыпаем в глубокую миску. Добавляем пшеничную и кукурузную муку. Просеиваем какао через сито, чтобы не было комочков. Сухие ингредиенты перемешиваем.

3. Отдельно взбиваем мягкое сливочное масло. Подсыпаем порциями сахар, взбиваем примерно одну минуту.

4. Добавляем по очереди яйца комнатной температуры, взбиваем до однородности. Полученную массу перекладываем в миску с сухими продуктами. Перемешиваем лопаткой, а потом руками. Получается мягкое и нелипкое тесто. По надобности можно добавить еще муки.

5. Тесту не нужно настаиваться, сразу раскатываем в пласт толщиной около 5 мм. С помощью формы, в данном рецепте в виде сердца, вырезаем печенье. Остатки теста собираем в шар, снова раскатываем и вырезаем заготовки.

6. Кладем шоколадные заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекаем печенье примерно 15 минут при 180 градусах.

Смотрите рецепт печенья без разрыхлителя в видео:

Источник: 1 Минута