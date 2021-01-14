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Шоколадные конфеты из 4-х простых ингредиентов: тот самый вкусный и простой бабушкин рецепт
Многие вспомнят это лакомство из детства, ведь его часто готовили бабушки внукам, а мамы детям. Раньше этот рецепт был очень популярный. Подобные конфеты делали из сухой смеси "Малютка". Но не спешите бежать в магазин в отдел детского питания, предлагаем приготовить домашние конфеты из муки.
Шоколадные конфеты из 4-х простых ингредиентов
- Мука – 80-100 г
- Сливочное масло – 120 г
- Сахар – 100 г или по вкусу
- Какао-порошок – 30 г и дополнительно для обвалки
Как готовить домашние конфеты?
Муку обжарить на сухой сковороде до легкого золотистого цвета, периодически перемешивая.
Сливочное масло растопить на сковороде. К нему добавить сахар или сахарную пудру, тщательно перемешать.
Затем выключить огонь. В горячее масло постепенно добавить обжаренную муку, перемешивая до однородной консистенции. Далее всыпать еще какао-порошок примерно две столовых ложки. Снова перемешать.Пока шоколадная масса горячая, сформовать руками маленькие конфеты в виде трюфелей или просто круглые. Подробно смотрите в видео.
Домашними конфетками также можно красиво украсить торт
Конфеты убрать в холодильник на один час. Потом каждую аккуратно обвалять в какао.
Вот и все. Готово! Можно пить чай с вкусными домашними шоколадными конфетами.
Как приготовить домашние конфеты?
Источник: 1 Минута
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