Шоколадные конфеты из 4-х простых ингредиентов: тот самый вкусный и простой бабушкин рецепт

Многие вспомнят это лакомство из детства, ведь его часто готовили бабушки внукам, а мамы детям. Раньше этот рецепт был очень популярный. Подобные конфеты делали из сухой смеси "Малютка". Но не спешите бежать в магазин в отдел детского питания, предлагаем приготовить домашние конфеты из муки.

Шоколадные конфеты из 4-х простых ингредиентов

Мука – 80-100 г

Сливочное масло – 120 г

Сахар – 100 г или по вкусу

Какао-порошок – 30 г и дополнительно для обвалки

Как готовить домашние конфеты?

Муку обжарить на сухой сковороде до легкого золотистого цвета, периодически перемешивая.

Сливочное масло растопить на сковороде. К нему добавить сахар или сахарную пудру, тщательно перемешать.

Затем выключить огонь. В горячее масло постепенно добавить обжаренную муку, перемешивая до однородной консистенции. Далее всыпать еще какао-порошок примерно две столовых ложки. Снова перемешать.

Пока шоколадная масса горячая, сформовать руками маленькие конфеты в виде трюфелей или просто круглые. Подробно смотрите в видео.

Домашними конфетками также можно красиво украсить торт

Конфеты убрать в холодильник на один час. Потом каждую аккуратно обвалять в какао.

Вот и все. Готово! Можно пить чай с вкусными домашними шоколадными конфетами.

Как приготовить домашние конфеты?

Источник: 1 Минута