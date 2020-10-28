Шоколадные мини-чизкейки: приготовление занимает минимум времени (видео-рецепт)

Ингредиенты:

Продукты рассчитаны на 6 штук, количество ингредиентов по желанию можно увеличить.

60 г шоколадного печенья

30 г сливочного масла

180 г сливочного сыра

70 г сахара

щепотка соли

1 яйцо

40 мл кипятка (или молока) + 2 ч. л. растворимого кофе

90 г темного шоколада

Как готовить?

Основа для чизкейка. Измельчите печенье до крошки. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте. На дно форм выложите основу. С помощью скалки или стакана утрамбуйте массу. Форму поставьте в холодильник.

Сливочный сыр смешайте с сахаром и солью. Перемешайте миксером до однородности. Добавьте яйцо, перемешайте.

Затем соединить с кофе и растопленным шоколадом. Кофе и шоколад должны быть комнатной температуры.

Шоколадную массу разложите по формам, на основу из печенья.

Выпекать 30-40 минут при 150 ℃.

Шоколадные мини-чизкейки: видео-рецепт

Источник: 1 Минута