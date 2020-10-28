28.10.2020 23:08
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Шоколадные мини-чизкейки: приготовление занимает минимум времени (видео-рецепт)
Ингредиенты:
Продукты рассчитаны на 6 штук, количество ингредиентов по желанию можно увеличить.
- 60 г шоколадного печенья
- 30 г сливочного масла
- 180 г сливочного сыра
- 70 г сахара
- щепотка соли
- 1 яйцо
- 40 мл кипятка (или молока) + 2 ч. л. растворимого кофе
- 90 г темного шоколада
Как готовить?
Основа для чизкейка. Измельчите печенье до крошки. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте. На дно форм выложите основу. С помощью скалки или стакана утрамбуйте массу. Форму поставьте в холодильник.
Сливочный сыр смешайте с сахаром и солью. Перемешайте миксером до однородности. Добавьте яйцо, перемешайте.
Затем соединить с кофе и растопленным шоколадом. Кофе и шоколад должны быть комнатной температуры.
Шоколадную массу разложите по формам, на основу из печенья.
Выпекать 30-40 минут при 150 ℃.
Шоколадные мини-чизкейки: видео-рецепт
Источник: 1 Минута
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