Шоколадный десерт из трех ингредиентов без духовки: как приготовить вкуснятину к чаю за 5 минут?

Получается удивительный десерт к чаю, который можно приготовить с различными орехами и даже добавить немного сухофруктов.

Для десерта понадобятся такие ингредиенты:

350 г шоколада (черный или молочный на выбор)

450 г сгущенного молока

100 г арахиса

Шоколадный десерт за 5 минут

Приготовление:

Очищенный арахис обжарить на сухой сковороде в течение 5 минут, огонь – выше среднего. Регулярно перемешивать, чтобы не подгорел. После этого нужно орехи измельчить ножом, но не слишком мелко. По желанию можно взять и другие орехи. Вкусно получится с фундуком и миндалем. Дно и бока формы выстелить пергаментной бумагой. Чтобы пергамент хорошо держался, можно его внутреннюю часть и саму форму слегка смазать растительным маслом без запаха. Шоколад порубить ножом или просто поломать руками на кусочки. В кастрюлю с толстым дном вылить сгущенное молоко, добавить измельченный шоколад. Поставить на средний огонь. Периодически помешивая, довести массу до гладкой и однородной консистенции. Шоколад быстро топится, поэтому на приготовления уйдет около 3-4 минут. Шоколадную массу снять с огня. Добавить подготовленные орехи и перемешать. Массу с орехами вылить в форму, аккуратно разровнять. Десерт накрыть пищевой пленкой, убрать в холодильник на 1 час. Когда десерт застынет, его нужно извлечь из формы, снять бумагу. Затем нарезать на небольшие порционные кусочки, как конфеты.

Видео-рецепт:

Источник: 1 Минута