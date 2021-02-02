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Шоколадный десерт из трех ингредиентов без духовки: как приготовить вкуснятину к чаю за 5 минут?

Шоколадный десерт из трех ингредиентов без духовки: как приготовить вкуснятину к чаю за 5 минут?

Получается удивительный десерт к чаю, который можно приготовить с различными орехами и даже добавить немного сухофруктов.

Для десерта понадобятся такие ингредиенты:

  • 350 г шоколада (черный или молочный на выбор)
  • 450 г сгущенного молока
  • 100 г арахиса

Шоколадный десерт из трех ингредиентов без духовки: как приготовить вкуснятину к чаю за 5 минут? Шоколадный десерт за 5 минут

Приготовление:

  1. Очищенный арахис обжарить на сухой сковороде в течение 5 минут, огонь – выше среднего. Регулярно перемешивать, чтобы не подгорел. После этого нужно орехи измельчить ножом, но не слишком мелко. По желанию можно взять и другие орехи. Вкусно получится с фундуком и миндалем.
  2. Дно и бока формы выстелить пергаментной бумагой. Чтобы пергамент хорошо держался, можно его внутреннюю часть и саму форму слегка смазать растительным маслом без запаха.
  3. Шоколад порубить ножом или просто поломать руками на кусочки.
  4. В кастрюлю с толстым дном вылить сгущенное молоко, добавить измельченный шоколад. Поставить на средний огонь. Периодически помешивая, довести массу до гладкой и однородной консистенции. Шоколад быстро топится, поэтому на приготовления уйдет около 3-4 минут.
  5. Шоколадную массу снять с огня. Добавить подготовленные орехи и перемешать.
  6. Массу с орехами вылить в форму, аккуратно разровнять. Десерт накрыть пищевой пленкой, убрать в холодильник на 1 час.
  7. Когда десерт застынет, его нужно извлечь из формы, снять бумагу. Затем нарезать на небольшие порционные кусочки, как конфеты.

Видео-рецепт:

Источник: 1 Минута

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