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Шоколадный пирог с пропиткой: впервые готовила такую вкусную выпечку из недорогих продуктов

Шоколадный пирог с пропиткой: впервые готовила такую вкусную выпечку из недорогих продуктов

Ингредиенты:

  • Мука – 220 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 170 г
  • Растительное масло – 5 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Пропитка:

  • Какао порошок – 2 ст. л.
  • Сахар – 100 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Теплая вода – 150 мл

По желанию украсить пирог можно орехами.

Шоколадный пирог с пропиткой: впервые готовила такую вкусную выпечку из недорогих продуктов
Шоколадный пирог

Приготовление:

Сначала приготовить бисквит. Для этого слегка взбейте яйца. Затем постепенно добавьте сахар. Когда масса увеличится в объеме и посветлеет, добавьте растительное масло и перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем. Небольшими порциями соедините сухие ингредиенты с пышной массой.

Форму (диаметр 24) смажьте сливочным маслом. Переложите тесто и отправьте в духовку. Выпекать бисквит 35-40 минут при 160 ℃.

Пропитка. Возьмите небольшую кастрюлю. Смешайте в ней сахар, какао, сливочное масло и теплую воду. Поставьте на средний огонь. Масса должна немного нагреться и стать однородной.

Когда бисквит немного остынет в форме, переложите его на решетку. Зубочистками или деревянными шпажками сделайте отверстия сверху. Затем верните бисквит обратно в форму, и вылейте пропитку. Сверху посыпать орехами.

Источник: 1 Минута

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