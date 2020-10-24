Шоколадный пирог с пропиткой: впервые готовила такую вкусную выпечку из недорогих продуктов
Ингредиенты:
- Мука – 220 г
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 170 г
- Растительное масло – 5 ст. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Пропитка:
- Какао порошок – 2 ст. л.
- Сахар – 100 г
- Сливочное масло – 50 г
- Теплая вода – 150 мл
По желанию украсить пирог можно орехами.
Приготовление:
Сначала приготовить бисквит. Для этого слегка взбейте яйца. Затем постепенно добавьте сахар. Когда масса увеличится в объеме и посветлеет, добавьте растительное масло и перемешайте.
Муку смешайте с разрыхлителем. Небольшими порциями соедините сухие ингредиенты с пышной массой.
Форму (диаметр 24) смажьте сливочным маслом. Переложите тесто и отправьте в духовку. Выпекать бисквит 35-40 минут при 160 ℃.
Пропитка. Возьмите небольшую кастрюлю. Смешайте в ней сахар, какао, сливочное масло и теплую воду. Поставьте на средний огонь. Масса должна немного нагреться и стать однородной.
Когда бисквит немного остынет в форме, переложите его на решетку. Зубочистками или деревянными шпажками сделайте отверстия сверху. Затем верните бисквит обратно в форму, и вылейте пропитку. Сверху посыпать орехами.
Источник: 1 Минута