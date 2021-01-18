Шоколадный сырник с вишнями “Латте”: очень вкусный и на праздничный стол не стыдно поставить
Обычно это блюдо подают на завтрак, но такой шоколадный сырник с вишнями можно приготовить на любой праздник. Получается очень красиво, аппетитно и может составить конкуренцию даже тортам. Видео в конце рецепта.
Рецепт сырника "Латте"
Продукты:
- Сливочное масло – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 120 г
- Мука – 250 г
- Какао – 30 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Творожная масса:
- Творог – 1800 г
- Яйца – 6 шт.
- Сахар – 250 г
- Какао – 40 г
- Манка – 40 г
- Вишни – половина литровой банки
- Сок из вишен – 200 мл
- Вишневый пудинг (крахмал) – 40 г (одна пачка)
Как готовить?
Шоколадный сырник с вишнями
Яйца смешать с растопленным сливочным маслом, сахаром. Взбить миксером до растворения сахара. Должна получиться пышная светлая масса.
Добавить муку, какао и разрыхлитель. Замесить шоколадное тесто. Сухие ингредиенты обязательно просеять. Затем тесто разделить на две части – 1/3 (положить в морозилку) и 2/3 (в холодильник на 30 минут).
Творог тщательно перетереть блендером или пропустить через мясорубку. Масса должна стать мягкой. По необходимости можно добавить сметану, чтобы получилась кремовая текстура.
Подготовленный творог смешать с сахаром, яйцами. Перемешать ложкой, а затем взбить миксером. 1/3 творожной массы переложить в другую миску. К остальной массе добавить манку, просеянное какао и перемешать.
Сок соединить с вишневым пудингом, тщательно размешать. Потом смесь вылить в творожную массу (та, что без какао). Перемешать венчиком.
Шоколадное тесто достать из холодильника, раскатать в пласт сразу на пергаменте. Переложить в форму, сделать бортики. На тесто выложить шоколадную творожную массу. Затем вишни и творожную массу с пудингом. Сверху натереть на терке шоколадное тесто, которое было в морозилке.
Выпекать сырник при 170 градусах примерно 60 минут. Охладить в форме, потом извлечь и посыпать сахарной пудрой.
Источник: 1 Минута