Шоколадный сырник с вишнями “Латте”: очень вкусный и на праздничный стол не стыдно поставить

Обычно это блюдо подают на завтрак, но такой шоколадный сырник с вишнями можно приготовить на любой праздник. Получается очень красиво, аппетитно и может составить конкуренцию даже тортам. Видео в конце рецепта.

Рецепт сырника "Латте"

Продукты:

Сливочное масло – 100 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 120 г

Мука – 250 г

Какао – 30 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Творожная масса:

Творог – 1800 г

Яйца – 6 шт.

Сахар – 250 г

Какао – 40 г

Манка – 40 г

Вишни – половина литровой банки

Сок из вишен – 200 мл

Вишневый пудинг (крахмал) – 40 г (одна пачка)

Как готовить?

Шоколадный сырник с вишнями

Яйца смешать с растопленным сливочным маслом, сахаром. Взбить миксером до растворения сахара. Должна получиться пышная светлая масса.

Добавить муку, какао и разрыхлитель. Замесить шоколадное тесто. Сухие ингредиенты обязательно просеять. Затем тесто разделить на две части – 1/3 (положить в морозилку) и 2/3 (в холодильник на 30 минут).

Творог тщательно перетереть блендером или пропустить через мясорубку. Масса должна стать мягкой. По необходимости можно добавить сметану, чтобы получилась кремовая текстура.

Подготовленный творог смешать с сахаром, яйцами. Перемешать ложкой, а затем взбить миксером. 1/3 творожной массы переложить в другую миску. К остальной массе добавить манку, просеянное какао и перемешать.

Сок соединить с вишневым пудингом, тщательно размешать. Потом смесь вылить в творожную массу (та, что без какао). Перемешать венчиком.

Шоколадное тесто достать из холодильника, раскатать в пласт сразу на пергаменте. Переложить в форму, сделать бортики. На тесто выложить шоколадную творожную массу. Затем вишни и творожную массу с пудингом. Сверху натереть на терке шоколадное тесто, которое было в морозилке.

Выпекать сырник при 170 градусах примерно 60 минут. Охладить в форме, потом извлечь и посыпать сахарной пудрой.

Источник: 1 Минута