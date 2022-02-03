Шон Пенн та Джулія Робертс з'явилися у тизері серіалу "Газліт": про що стрічка

Телеканал STARZ опублікував перший тизер серіалу Сема Есмейла "Газліт" (Gaslit) з Шоном Пенном та Джулією Робертс у головних ролях. Стрічка розповість про Вотергейтський скандал 1972 – 1974 років, що закінчився відставкою президента США Річарда Ніксона.

Джулія Робертс і Шон Пенн зіграють ролі Марти та Джона Мітчеллів. За сюжетом серіалу, Джон є відданим соратником Ніксона і генеральним прокурором США. Його дружина Марта – світська левиця з Арканзасу.

Що цікаво, попри свою партійну приналежність, вона перша, хто публічно забила тривогу з приводу причетності Ніксона до Вотергейтського скандалу. Унаслідок чого і президентство, і її особисте життя зруйнувалося. Темпераментний і безжальний, але безнадійно закоханий у свою знамениту відверту дружину, Джон буде змушений обирати між Мартою та президентом Ніксоном.

Прем'єру заплановано на 24 квітня 2022 року.

За словами творця серіалу Роббі Пікерінга, "Газліт" – це Вотергейтська історія, яку ми ніколи раніше не чули. "У центрі шоу – Марта Мітчелл, яка перша широко розкрила весь скандал і зрештою стає об'єктом злісної наклепницької кампанії Білого дому, частково розв'язаної її коханим чоловіком, генеральним прокурором Джоном Мітчеллом. Я не можу дочекатися, коли глядачі побачать незвичайний виступ цього чудового ансамблю під керівництвом Джулії Робертс", – доповнив він.

"Газліт" 2022: дивіться тизер

Шон Пенн в Україні

Нагадаємо, у листопаді режисер, актор, сценарист та продюсер Шон Пенн відвідав Україну. За час візиту він мав нагоду поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні боронять українські землі.

Як розповіли у штабі ООС, володар двох Оскарів Шон Пенн співпрацюватиме з українською продюсерською групою. Разом вони планують зняти документальний фільм про Україну. Його основний задум – розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні.

Источник: kino.24tv.ua/

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