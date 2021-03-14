Сидела в СИЗО и хочет пойти в проект “Холостячка”: топ-10 фактов про Лесю Никитюк, о которых вы не знали

Комплексовала из-за роста

И ей точно есть что рассказать. Мы решили собрать топ десять актуальных фактов про вашу любимую телеведущую, которых вы могли не знать.

Леся Никитюк

Леся очень высокая девушка. Сейчас она хвастается своими очень длинными ногами, но в школьные годы ее из-за этого обижали.

Подавала кофе Насте Каменских

Леся Никитюк

До того, как Никитюк стала известной, она работала ассистенткой у звезд. А в одном интервью вспомнила, как приносила кофе Каменских.

Сидела в СИЗО

Леся Никитюк

Да, Леся Ивановна провела в следственном изоляторе несколько часов.

"Подружка привезла мне из-за границы рисовую муку, высыпала ее в прозрачный пакетик, недели на две хватило бы. И я пошла с ним по центру Хмельницкого. И разве непонятно было, что у меня в руках рисовая мука? Вот милиционерам — нет. Они подошли ко мне и спросили: "Девочка, а что это у тебя такое?" Я говорю: "Мука". Они начали ржать, спросили, мол, почему не в закрытом пакете несу. Все-таки забрали меня в участок, где я просидела до прихода родителей", — рассказала однажды ведущая программы "Кто сверху?".

Мечтала о моделинге

Леся Никитюк

Из-за своих длинных ног Леся с детства была уверена — будет моделью. Но не сложилось.

Верит в мистику

Леся Никитюк

Леся Ивановна верит в мистику, и даже ходит к мольфару. У нее есть собственный мольфар, который помогает ей в карьере и личной жизни.

Из бедной семьи

Леся Никитюк

Сама Леся из Хмельницкого. Ее семья жила довольно скромно, поэтому девочка подрабатывала с подросткового возраста.

Первая страна, которую посетила Леся

Леся Никитюк

На удивление, это была Африка. Хотя поездка в рамках шоу "Орел и решка" была очень сложной, Леся не потеряла мотивации.

Сколько стран посетила всего?

Леся Никитюк

В сумме, под подсчетам Леси Никитюк, она посетила более, чем сотню стран.

Не замужем

Леся Никитюк

Поэтому ей нередко приписывают романы с коллегами. Даже с женатым Сергеем Притулой. Однако Леся Ивановна неприступна.

Собирается в "Холостячку"

Леся Никитюк

Поговаривали, что звезда Нового канала станет новой "холостячкой" на телеканале СТБ. На что сама Леся ответила: "У меня нет сердца, какая Холостячка?!".

Источник: 1 Минута