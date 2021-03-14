Сидела в СИЗО и хочет пойти в проект “Холостячка”: топ-10 фактов про Лесю Никитюк, о которых вы не знали
И ей точно есть что рассказать. Мы решили собрать топ десять актуальных фактов про вашу любимую телеведущую, которых вы могли не знать.
Комплексовала из-за роста
Леся Никитюк
Леся очень высокая девушка. Сейчас она хвастается своими очень длинными ногами, но в школьные годы ее из-за этого обижали.
Подавала кофе Насте Каменских
Леся Никитюк
До того, как Никитюк стала известной, она работала ассистенткой у звезд. А в одном интервью вспомнила, как приносила кофе Каменских.
Сидела в СИЗО
Леся Никитюк
Да, Леся Ивановна провела в следственном изоляторе несколько часов.
"Подружка привезла мне из-за границы рисовую муку, высыпала ее в прозрачный пакетик, недели на две хватило бы. И я пошла с ним по центру Хмельницкого. И разве непонятно было, что у меня в руках рисовая мука? Вот милиционерам — нет. Они подошли ко мне и спросили: "Девочка, а что это у тебя такое?" Я говорю: "Мука". Они начали ржать, спросили, мол, почему не в закрытом пакете несу. Все-таки забрали меня в участок, где я просидела до прихода родителей", — рассказала однажды ведущая программы "Кто сверху?".
Мечтала о моделинге
Леся Никитюк
Из-за своих длинных ног Леся с детства была уверена — будет моделью. Но не сложилось.
Верит в мистику
Леся Никитюк
Леся Ивановна верит в мистику, и даже ходит к мольфару. У нее есть собственный мольфар, который помогает ей в карьере и личной жизни.
Из бедной семьи
Леся Никитюк
Сама Леся из Хмельницкого. Ее семья жила довольно скромно, поэтому девочка подрабатывала с подросткового возраста.
Первая страна, которую посетила Леся
Леся Никитюк
На удивление, это была Африка. Хотя поездка в рамках шоу "Орел и решка" была очень сложной, Леся не потеряла мотивации.
Сколько стран посетила всего?
Леся Никитюк
В сумме, под подсчетам Леси Никитюк, она посетила более, чем сотню стран.
Не замужем
Леся Никитюк
Поэтому ей нередко приписывают романы с коллегами. Даже с женатым Сергеем Притулой. Однако Леся Ивановна неприступна.
Собирается в "Холостячку"
Леся Никитюк
Поговаривали, что звезда Нового канала станет новой "холостячкой" на телеканале СТБ. На что сама Леся ответила: "У меня нет сердца, какая Холостячка?!".
Источник: 1 Минута