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Сидела в СИЗО и хочет пойти в проект “Холостячка”: топ-10 фактов про Лесю Никитюк, о которых вы не знали

Сидела в СИЗО и хочет пойти в проект “Холостячка”: топ-10 фактов про Лесю Никитюк, о которых вы не знали

И ей точно есть что рассказать. Мы решили собрать топ десять актуальных фактов про вашу любимую телеведущую, которых вы могли не знать.

Комплексовала из-за роста

Сидела в СИЗО и хочет пойти в проект “Холостячка”: топ-10 фактов про Лесю Никитюк, о которых вы не знали Леся Никитюк

Леся очень высокая девушка. Сейчас она хвастается своими очень длинными ногами, но в школьные годы ее из-за этого обижали.

Подавала кофе Насте Каменских

Сидела в СИЗО и хочет пойти в проект “Холостячка”: топ-10 фактов про Лесю Никитюк, о которых вы не знали Леся Никитюк

До того, как Никитюк стала известной, она работала ассистенткой у звезд. А в одном интервью вспомнила, как приносила кофе Каменских.

Сидела в СИЗО

Сидела в СИЗО и хочет пойти в проект “Холостячка”: топ-10 фактов про Лесю Никитюк, о которых вы не знали Леся Никитюк

Да, Леся Ивановна провела в следственном изоляторе несколько часов.

"Подружка привезла мне из-за границы рисовую муку, высыпала ее в прозрачный пакетик, недели на две хватило бы. И я пошла с ним по центру Хмельницкого. И разве непонятно было, что у меня в руках рисовая мука? Вот милиционерам — нет. Они подошли ко мне и спросили: "Девочка, а что это у тебя такое?" Я говорю: "Мука". Они начали ржать, спросили, мол, почему не в закрытом пакете несу. Все-таки забрали меня в участок, где я просидела до прихода родителей", — рассказала однажды ведущая программы "Кто сверху?".

Мечтала о моделинге

Сидела в СИЗО и хочет пойти в проект “Холостячка”: топ-10 фактов про Лесю Никитюк, о которых вы не знали Леся Никитюк

Из-за своих длинных ног Леся с детства была уверена — будет моделью. Но не сложилось.

Верит в мистику

Сидела в СИЗО и хочет пойти в проект “Холостячка”: топ-10 фактов про Лесю Никитюк, о которых вы не знали Леся Никитюк

Леся Ивановна верит в мистику, и даже ходит к мольфару. У нее есть собственный мольфар, который помогает ей в карьере и личной жизни.

Из бедной семьи

Сидела в СИЗО и хочет пойти в проект “Холостячка”: топ-10 фактов про Лесю Никитюк, о которых вы не знали Леся Никитюк

Сама Леся из Хмельницкого. Ее семья жила довольно скромно, поэтому девочка подрабатывала с подросткового возраста.

Первая страна, которую посетила Леся

Сидела в СИЗО и хочет пойти в проект “Холостячка”: топ-10 фактов про Лесю Никитюк, о которых вы не знали Леся Никитюк

На удивление, это была Африка. Хотя поездка в рамках шоу "Орел и решка" была очень сложной, Леся не потеряла мотивации.

Сколько стран посетила всего?

Сидела в СИЗО и хочет пойти в проект “Холостячка”: топ-10 фактов про Лесю Никитюк, о которых вы не знали Леся Никитюк

В сумме, под подсчетам Леси Никитюк, она посетила более, чем сотню стран.

Не замужем

Сидела в СИЗО и хочет пойти в проект “Холостячка”: топ-10 фактов про Лесю Никитюк, о которых вы не знали Леся Никитюк

Поэтому ей нередко приписывают романы с коллегами. Даже с женатым Сергеем Притулой. Однако Леся Ивановна неприступна.

Собирается в "Холостячку"

Сидела в СИЗО и хочет пойти в проект “Холостячка”: топ-10 фактов про Лесю Никитюк, о которых вы не знали Леся Никитюк

Поговаривали, что звезда Нового канала станет новой "холостячкой" на телеканале СТБ. На что сама Леся ответила: "У меня нет сердца, какая Холостячка?!".

Источник: 1 Минута

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