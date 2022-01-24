Силиконовые формы для выпечки: как правильно пользоваться

Силикон – достаточно прочный материал, поэтому продукция из него широко используется на кухне. Сегодня на пике популярности находятся силиконовые формы для выпечки. Чтобы блюдо в полной мере соответствовало ожиданиям, а процесс готовки прошел легко, важно следовать нескольким простым правилам.

Изделия такого плана изготавливаются из химически инертного силикона, который при высокой температуре не вступает в реакцию с маслом, металлом противня и самим тестом. Одно из преимуществ товаров – поверхность не выделяет токсичных веществ при нагревании. Они считаются полностью безопасными для регулярной эксплуатации.

Особенности применения

Продукция для начинающих и профессиональных кондитеров в большом разнообразии представлена в интернет-магазине Кондишоп. Среди предложений можно также встретить силиконовые формы для выпечки. Специалисты компании предлагают ознакомиться с рядом полезных советов по использованию подобных продуктов:

После приобретения посуду необходимо вымыть, чтобы удалить пыль и частички грязи, которые могли образоваться в ходе транспортировки и хранения. После этого дайте форме высохнуть.

Перед первым выпеканием следует смазать изделие маслом. Постарайтесь уделить внимание всем выемкам, чтобы исключить несмазанные места. Оставьте посуду минут на 15-20, чтобы жир впитался.

Перед отправкой в духовку позаботьтесь о равномерном распределении теста. Избежать изогнутости формочки можно, если поставить ее на твердую поверхность. Для этих целей хорошо подойдет противень. Только после этого выполните заливку теста с последующим размещением в духовом шкафу. Выпекать блюдо нужно с контролем температуры.

По готовности необходимо вынуть противень и поставить его на деревянную подложку. Вынимать бисквит стоит только после того, как он немного остынет. Края посуды легко отходят и не портят внешний вид десерта.

Форма силиконовая для выпечки востребована из-за простоты и удобства использования.

Основные разновидности продукции

Исходя из того, какое блюдо планируется готовить, можно приобрести один или сразу несколько видов товаров:

Круглые.

Прямоугольные.

Треугольные.

Многоугольные.

Нестандартных форм.

Многообразие исполнений позволяет оснастить кухню всем необходимым. При этом один и тот же торт может выглядеть абсолютно по-разному. Предложения в продаже отличаются также по своему назначению. Изделия изготавливаются порционными или сплошными. Первый вариант выпускается отдельной формой или несколькими, расположенными на одном полотне. Второй выделяется своим большим пространством для готовки бисквита под торты.

Посуда такого плана подходит для газовой и электрической духовки, микроволновой печи. Помимо выпекания в ней можно выполнять заморозку, формировать заливное, делать желе. Магазин Кондишоп представляет в каталоге позиции от известных производителей с доставкой по Днепру и другим регионам Украины. Приобретение доступно в розницу и оптом.