Синєгубов взяв участь у Національному форумі «Родина для кожної дитини»

Форум відбувся за ініціативи UNICEF Ukraine та за участі Першої леді України Олени Зеленської.

У центрі уваги учасників форуму були питання розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківської турботи, безпека дітей в умовах війни, робота соціальних служб тощо.

Начальник Харківської ОВА повідомив, що всього на Харківщині – 4277 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 97% з них виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

«Максимально стимулюємо такі форми виховання. Найголовніше – усі рішення, які стосуються дітей, мають виходити передусім з інтересів самих дітей. Дякую UNICEF Ukraine та Олені Зеленській за постійну допомогу Харківщині. Спільно працюємо над найкращим майбутнім для наших дітей», – зауважив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости