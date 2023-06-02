Дозвілля
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:56
Просмотров: 101

Синєгубов взяв участь у Національному форумі «Родина для кожної дитини»

Синєгубов взяв участь у Національному форумі «Родина для кожної дитини»

Форум відбувся за ініціативи UNICEF Ukraine та за участі Першої леді України Олени Зеленської.

У центрі уваги учасників форуму були питання розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківської турботи, безпека дітей в умовах війни, робота соціальних служб тощо. 

Начальник Харківської ОВА повідомив, що всього на Харківщині – 4277 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 97% з них виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. 

«Максимально стимулюємо такі форми виховання. Найголовніше – усі рішення, які стосуються дітей, мають виходити передусім з інтересів самих дітей. Дякую UNICEF Ukraine та Олені Зеленській за постійну допомогу Харківщині. Спільно працюємо над найкращим майбутнім для наших дітей», – зауважив Олег Синєгубов. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 