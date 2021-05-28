Синяки, порезы, укусы: Александра Кучеренко рассказала о последнем отпуске с мужем

Интересно, что ранее Комаров путешествовал по миру, а в этом году он снимает свою программу уже в Украине. Его шоу называется "Мандруй Україною".

Александра Кучеренко показала фотографии с этих путешествий, и немного о них рассказала.

"Три дня, шесть чемоданов, километры безлюдного пляжа и миллион незабываемых эмоций от наших приключений на острове Джарылгач!", — начала рассказывать модель Александра в описании к публикации.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров

"Впервые я попала туда, когда в прошлом году отправилась в тур по Херсонской области. И ахнула от красоты! Голубая вода, приятный чистый песок, дикая флора и фауна вокруг... Поверить не могла, что всё это у нас, в Украине. И решила для себя непременно вернуться в это необыкновенное место снова, но уже с палаткой! Желание сбылось уже через месяц) @komarovmir просто в один вечер спросил: "А поедем на Мальдивы? Украинские?))",

— делится Кучеренко.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

После чего Дмитрий, Александра и их оператор отправились на украинский остров, чтобы убедиться, что в Украине есть свой "рай".

Кучеренко уточнила, что изначально боялась поездки — ей не нравился первый опыт жизни с палатками, и ей было не очень комфортно быть без бытового комфорта.

https://www.instagram.com/p/CPadWYRnO0g/?utm_medium=copy_link

"Синяки, порезы, укусы насекомых - всё это проходит, а впечатления остаются на всю жизнь. Такое горящее небо, когда звёзды несколько раз срываются прямо на глазах, я не видела больше нигде! Дельфин в двух метрах от тебя! Ужин у моря, который мы сами приготовили и сервировали! Как всё было - можно увидеть уже в это воскресенье в 10:50 на канале 1+1", — завлекает Кучеренко.

Источник: 1 Минута