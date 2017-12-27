Синоптики рассказали, какая погода будет в Харькове 31 декабря

Зима в Харькове началась довольно поздно. До сих пор во многих местах города еще нет снега, а потому харьковчане в сети стали "побаиваться" сухого Нового Года. Мы выяснили какая погода, вероятнее всего, будет 31 декабря.

В воскресенье, в 31 декабря, максимальная температура воздуха в Украине составит +2 +8 градусов, на юге до +10 +12 градусов. В Харьковской области - 0 +4 градуса. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Преобладать будет сухая погода, а 29-30 декабря в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

На дорогах, обочинах и тротуарах, если что-то до конца недели останется, кроме луж, - местами островки льда, гололедица. 28-29 декабря периодическое усиление ветра.

В ночь на 1 января 2018 температура воздуха в Украине ожидается от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем ​​1 января предполагается 0 + 5 градусов.

Как уверяет Директор украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Николай Кульбида, 1 января ожидаются небольшие осадки, будет морозно. Минусовая температура также ожидается и на Рождество.

Народный синоптик Леонид Горбань предсказал погоду и на следующие дни нового года.

"Первые три дня января будут легкие морозы – 3-4 градуса, потом до 6 января ночью 2-3 градуса мороза, а днем от нуля до +1. Далее вплоть до 13 января будут уже крепкие морозы", - рассказал Горбань.

На сайте "Sinoptik" указано, что 31 числа в Харькове будет от +3 до -2.

Стоит добавить, что по народным преданиям, чем сильнее были морозы в этот день, тем меньше были возможны в будущем снегопады и метели. Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.

Источник: www.057.ua

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