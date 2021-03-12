Скандинавский детский садик и ясли: 5 причин выбрать

В погоне за успехом, с картинками радужного будущего детей в мыслях, мы стремимся отдать ребенка в лучший детский сад и затем в школу, и чтобы английский был обязательно, и желательно еще много развивающих кружков. Но за этой гонкой пропадает значимость самого важного и ценного в жизни — счастливой гармоничной души, уважающей себя и окружающих, ценящей жизнь, умеющей сотрудничать и креативно мыслить.

Экологичное воспитание, гармоничное физическое и творческое развитие — главное направление скандинавского детского сада.

В этой статье кратко рассмотрим особенности ясель и садика Happy Life, уютно расположившихся в зеленой зоне на Ботаническом саду в Харькове.

Скандинавский детский садик преимущества

С новый подходом к воспитанию, когда ограничения и запреты сводятся к минимуму, но дается простор проявлению личности малышей и есть внимательное отношение к их интересам и талантам, закладывается крепкий фундамент становления гармоничной личности.

Так, в скандинавском детском саду действует правило «4К», определяющее основные направления воспитания:

кооперация

коммуникация

креативность

критическое мышление

Садик нового формата — это воспитание на основе развития личностных качеств. Тут дети чувствуют себя непринужденно, свободно проявляя таланты, выбирая, занятия по интересам.

Много времени детвора проводит на свежем воздухе. Тут можно испачкаться и получить поддержку, а не выговор, детвора с воспитателями сажают огород и наблюдают за развитием растений, а также занимаются другими захватывающими делами.

Ясли

Самые маленькие детки — наиболее уязвимы и беззащитны, они требуют особого внимания, поэтому в частных яслях Happy Life воспитатели сделали все, чтобы крохам было максимально комфортно и интересно.

Для прогулок на свежем воздухе оборудована собственная игровая площадка, малышам прививают навыки самообслуживания, но если нужно, то, например, докармливают или помогают справиться с другими сложными ситуациями. Важно, что воспитатели следят за питьевым режимом детей, к тому же вода всегда есть в доступе.

Питание хорошо продумано, калории просчитаны согласно нормам, но если у крохи аллергия, есть неприятие каких-то продуктов, то в его меню вносятся изменения.

Дневной сон — еще один щепетильный момент.

В яслях Happy Life воспитатели стараются создать максимально комфортные условия для сна. Так, у каждого ребенка своя кроватка, которую легко можно передвинуть, если малыш хочет спать со своей игрушкой — пожалуйста, даже по спинке погладят, если ребенок привык так засыпать.

Система видеонаблюдения позволит узнать, чем занимается малыш.

5 причин выбрать скандинавский детсад и ясли

Скандинавский сад и ясли Happy Life — зона счастливого детства, поскольку тут обеспечены:

мягкий период адаптации гармоничное физическое и творческое воспитание уважительное и бережное отношение к личности ребенка светлые просторные группы и комфортная игровая зона удобное местоположение, видеонаблюдение и охраняемая территория

Мы назвали всего 5 причин привести деток в Happy Life , но их гораздо больше, и каждый малыш идет сюда с радостью. Приходите на экскурсию и убедитесь во всем сами.