Сколько длятся современные тренды и что нужно знать о новом ренессансе?

— Ты не могла бы прочесть стихотворение в микрофон? Я в гостях у друзей-музыкантов, завсегдатаев мировых диджейских чартов (300 тысяч подписчиков в инстаграме). В редкие вечера у себя дома они работают над новой музыкой. «Это будет принципиально другой альбом. Электро плюс классика и обязательно поэзия!» — не отрываясь от джойнта, сообщает один из них.

В последний раз я декламировала стихотворения перед аудиторией в школе. Надо признаться, у меня неплохо получалось, и страсть к сочинительству я сохранила до сих пор. Записываю строчки в телефонных заметках и не решаюсь их кому-то показать.

В отличие от меня, жена современного художника Роберта Монтгомери, Грета Белламасина, вовсе не так стеснительна. Welcome back to the world of feelings — провозглашает модная в лондонских кругах поэтесса в своем инстаграме. «Люди до сих пор удивляются тому, насколько сильной может быть поэзия», — щебечет голубоглазая блондинка, позируя модным журналам в платьях из последних коллекций и в худи собственного дизайна, созданном в коллаборации с брендом Each&Other. Если верить надписи на худи, именно поэзия прекратит истерику по сестрам Кардашьян (Poetry finally kills «celebrity culture»). Надо отметить, стихотворения Греты набирают гораздо меньше лайков, чем ее фото в модной одежде.

Fashion-поэтом в шутку называет себя и украинка Мириам Драгина. «Дизайнеры — это бесконечная тема для вдохновения. Мой текст звучит в ролике для Lake. Для магазина Chloé я писала целую серию хокку, посвященных отдельным людям, — не рекламный текст, а именно стихи. Для Ксении Шнайдер с другими поэтами читала стихи в платьях из ее новой коллекции».

Диджеи, играющие классику, толстовки с цитатами поэтов — похоже, на пороге новый тренд! Срочно пишу редактору на утверждение горячую тему, которую предлагаю назвать «Новый Ренессанс». «Прямо-таки Ренессанс?» — скептически спрашивает редактор и советует убедиться, действительно ли тенденция налицо.

Решив стоять на своем, я иду искать подтверждение своему трендсеттерскому чутью в гугл. «Риккардо Тиши поставит «Божественную комедию» Данте во время Миланской недели моды», — сообщает WWD. Бинго! Похоже, на моем пути загорелся очередной зеленый свет. Модный мир долго гадал, в какой же Дом перейдет бывший дизайнер Givenchy, а здесь такой размах и поворот событий! В интервью Тиши рассуждает о том, что Италия стоит на пороге очередного Ренессанса, ссылаясь на новую волну художников, музыкантов, моделей и режиссеров. Р-е-н-е-с-с-а-н-с: те же буквы, черным по белому. Ну привет, новый тренд!

Окрыленная идеями Возрождения, я все время вижу знаки. Подписываюсь на дюжину «инстапоэтов» (аккаунты современных стихотворцев в инстаграме), покупаю билеты на новую постановку «Кошки на раскаленной крыше» в Лондоне. Финальным пунктом исследования поставила начало октября — время проведения лондонской Frieze, которая заслужила репутацию самой инновационной ярмарки современного искусства в мире, реалистично отображающей действительность.

Смотрю отчеты с недель моды. Несмотря на суперуспешный первый сезон Кайи Гербер, главные симпатии прессы — у показа Versace и триумфального выхода супермоделей двадцать лет спустя. Отлично, будет чем проиллюстрировать статью — пытаюсь успокоить себя, четко понимая, что Ренессансом на показах и не пахло, и Демна Гвасалия пока никуда уходить не собирается. Зато Жескьер устроил шоу в Лувре, а Jacquemus — в музее Пикассо. Но разве это первый показ в музее?.. Разочарованно отодвигаю от себя ноутбук. Про Данте вообще ни слова: пара стандартных рецензий и фото с хештегом #heavenonearth.

«Ну, как там тренд? К дедлайну успеваем?» — ненавязчиво интересуется редактор. «Всё супер, буквально пара штрихов», — не моргнув глазом печатаю ответ, параллельно собирая чемодан в Лондон. Уж он-то не подведет. Где же еще, как не в павильонах Риджентс-парка и на театральных подмостках Пикадилли, рождаться тенденциям? Ларри Гагосян и Виктория Миро стопроцентно нашли парочку новых Тицианов — продолжаю я кормить музу антидепрессантами.

