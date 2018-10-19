Сколько книг можно прочесть, если отказаться от соцсетей

Изменить свою жизнь можно всего за 21 день – именно столько времени необходимо на формированияпривычки.

ФАКТ. Большинству украинцев не хватает времени на чтение. Согласно результату опроса, проведенного Research & Branding Group в прошлом году, всего 43% украинцев за год прочли хотя бы одну книгу. При этом многие отметили, что хотели бы читать больше, но не могут найти времени на чтение. Где же его взять?

СОЦСЕТИ. Согласно разным отчетам, средний пользователь интернета ежедневно проводит в социальных сетях около двух часов, а подростки могут проводить онлайн около 9 часов в сутки. Также около двух часов люди тратят на просмотр новостей, сериалов и фильмов. При самых скромных подсчетах, у каждого из нас есть минимум 1,5-2 часа ежедневно, которые можно посвятить чтению книг вместо чтения постов.

ЭКСПЕРИМЕНТ. Конечно, отнюдь не каждый может отказаться от новостей и социальных сетей в пользу книг, однако поклонники такого метода предлагают провести месячный эксперимент, отказавшись от телевизора и социальных сетей и посвятив освободившееся время книгам. Что из этого выйдет?

МЕНЬШЕ НЕГАТИВА. Телевизор и социальные сети являются источником негативной информации, способной испортить вам настроение. Instagram, согласно исследованиям, и вовсе провоцирует зависть и вызывает депрессию. То есть разрушительно действует на нашу личность.

Чтение книг вместо коротких постов в социальных сетях поможет вам укрепить память и внимание, ведь книги заставляют наш мозг на протяжении длительного времени концентрироваться на одном предмете. Чем больше человек читает, тем грамотнее, богаче и красивее становится его речь. Обогащение языка происходит незаметно.

КАК СПРАВИТЬСЯ? Отказаться от привычного просмотра новостной ленты на Facebook или просмотра фото в Instagram будет непросто. Мир легкой и красочной информации будет тянуть вас назад. Чтобы эксперимент прошел легче, временно удалите социальные сети из вашего смартфона или спрячьте их на последней вкладке, отключив уведомления.

Начинайте читать понемногу. Для начала выбирайте легкие художественные книги. Начните с 15-20 минут ежедневного чтения и постепенно увеличивайте время до двух часов в день. Не дочитывайте неинтересные книги. Даже в том случае, если вы считаете такие книги полезными, – они не запомнятся, если по-настоящему не увлекают вас. Всегда носите с собой книгу – кто знает, где вы окажитесь, и сколько свободного времени у вас будет.

После окончания эксперимента вы сможете вернуться к привычной жизни, снова начать пользоваться соцсетями и смотреть любимые сериалы, но отказаться от книг будет непросто. Как известно, привычка формируется 21 день. Если вы сохраните эту привычку и продолжите уделять чтению по два часа в день, то за год вы сможете легко прочесть около сотни книг. Только представьте, сколько полезного опыта и знаний вы в них найдете.

Источник: http://etcetera.media

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