Сколько получают звезды за проведение новогоднего корпоратива

До Нового года осталось всего полтора месяца, а значит рекрутинговые отделы корпораций и компаний уже начинают прикидывать, где и как будет проходить корпоратив по случаю главного праздника. Но кроме закусок и локации, специалистам по внутренним коммуникациям обязательно предстоит задуматься о том, кто будет ведущим на мероприятии.

Специально для менеджеров по работе с персоналом мы составили список расценок самых популярных ведущих и исполнителей, которые могли бы поприсутствовать на новогоднем корпоративе.

Леся Никитюк

Цена ведущего за новогодний корпоратив: Леся Никитюк

Одна из самых популярных украинских телеведущих, наиболее известна по передаче Орел и Решка. За проведение новогоднего корпоратива Леся Никитюк хочет ни много ни мало – 11 000 евро.

Александр Скичко

Цена ведущего за новогодний корпоратив: Александр Скичко

Ведущий, который проводил Евровидение-2017 превратит твой праздник в главное шоу Европы всего за 5 000 евро.

Владимир Остапчук

Цена ведущего за новогодний корпоратив: Владимир Остаапчук

Напарник Александра Скичко по Евровидению-2017 оценивает свои услуги не меньше, чем коллега. Ровно в 5 000 евро.

Дмитрий Танкович

Цена ведущего за новогодний корпоратив: Дмитрий Танкович

Ведущий, известный по талант-шоу Танцуют все, которое выходило на телеканале СТБ, комик и шоумен возьмет за вечер 4 000 евро.

Андрей Доманский

Цена ведущего за новогодний корпоратив: Андрей Доманский

Бывший ведущий шоу Подъем и Кто против блондинок? (Новый канал); Шоу на миллион, Голос, Мой сможет (1+1), а также нынешний ведущий кулинарного шоу Готовим вместе на телеканале Интер. Свою работу на новогоднем корпоративе оценивает в 3 500 евро.

Григорий Решетник

Цена ведущего за новогодний корпоратив: Григорий Решетник

Бренд-голос топовых телеканалов Украины: Интер, 1+1, 2+2, — а также радиостанции Наше Радио; диктор многочисленных передач, а также ведущий шоу Холостяк будет стоить 3 000 евро.

Денис Манжосов

Цена ведущего за новогодний корпоратив: Денис Манжосов

Известный комик, бывший участник команды Квартал 95, а также телеведущий и актер, оценивает свои услуги в сумму 3 000 евро.

Цены за услуги ведущих и артистов безусловно отличаются друг от друга. Первым необходимо в размеренном ритме провести мероприятие и не дать гостям заскучать, а задачей вторых является создание незабываемого шоу, которое заставит прочувствовать сотрудников благодарность к компании, где они работают.

Светлана Лобода

Цена артиста за новогодний корпоратив: Светлана Лобода

Цена за выступление одной из самых популярных украинских певиц – 100 000 евро для Киева и 80 000 евро для Москвы.

Смотри клип на песню LOBODA — SuperSTAR:

Источник: http://clutch.ua

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