Сколько зарабатывает самая дорогостоящая певица страны Камалия: ценник выше, чем у Винника
Она живет в достатке, замужем за пакистанским бизнесменом Мохаммедом Захуром. Вместе они воспитывают двух очаровательных дочерей.
Также Камалия — модель и обладательница титула "Мисс Мира". Естественно, с получением этого звания заработки звезды сильно увеличились.
Камалия - одна из самых дорогих звезд в Украине
Однажды в интервью журналистам телеканала 1+1 она откровенно рассказала, сколько получает денег за свои выступления.
Как оказалось, Камалие платят даже за то, чтобы она просто появилась на мероприятии
Камалия - одна из самых дорогих звезд в Украине
"Я уже давно зарабатывают деньги. В месяц только на роялти получаю около 15 тысяч евро (около 500 тысяч гривен по текущему курсу), по-моему. Также на светских раутах. Мне за это деньги платят – за то, чтобы я только появилась на каком-то мероприятии", — рассказала певица Камалия.
Камалия с мужем Захуром
Также Камалия ведет свой Инстаграм-блог, на который подписаны более двухсоты тысяч человек.
Камалия - одна из самых дорогих звезд в Украине
Она публикует там фото своей личной жизни. Стоит признаться, что, судя по снимкам, не себе она вовсе не экономит.
Камалия в платье за 1,5 тыс долларов
Например, недавно Камалия вместе с мужем Захуром и дочками отправилась на самый дорогой курорт Украины — в Буковель. Они арендовали номер, который стоит более 50 тысяч гривен за сутки.
Также певица и модель нередко публикует фотографии со светских мероприятий, на которые ходит исключительно со своим супругом Захуром.
Стоит отметить, что и выглядит Камалия дорого-богато. Она никогда не ходит дважды или больше раз в одном и том же наряде на публику, а ее дочки всегда одеты как с иголочки.
Источник: 1 Минута