Сколько заработала Билли Айлиш к своему совершеннолетию

Девочка, которая никогда не ходила в школу, обеспечила себе безбедную старость еще до поступления в университет.

19-летняя американская певица Билли Айлиш произвела настоящую революцию в мире молодежной поп-музыки, как это в свое время сделали Бритни Спирс и Майли Сайрус, вот только она пошла своим путем.

Билли не эксплуатировала тему неприкрытой сексуальности и не завоевывала сердца зрителей милыми образами. Она просто была самой собой, и это принесло ей огромный успех.

По слухам, лишь за один 2020 год она заработала такую сумму денег, которая позволит ей уйти на пенсию прямо сейчас. При этом Айлиш никогда не ходила в школу, а обучалась на дому.

Ее любимым занятием в детстве был хор, который она посещала с восьми лет, а к 11 годам девочка уже начала писать первые песни. Примером для нее стал ее старший брат Финнеас, который в 16 лет собрал свою первую группу.

Кстати, в его возрасте Билли уже отправилась на свои первые гастроли, а первый хит она написала на два года раньше брата. Как утверждает издание Showbiz Cheat Sheet, к своим 18 годам Айлиш заработала 30 миллионов долларов.

Кроме того, корпорация Apple заплатила ей еще 25 миллионов долларов за эксклюзивный контракт на ее песни. Инсайдеры уверяют, что девушка не тратит заработанные деньги, а хранит их под процентами.

Таким образом, через несколько десятков лет она сможет обогнать по капиталу американского рэпера Jay-Z, который в свое время стал первой звездой шоу-бизнеса с активами в миллиард долларов.

Источник: Новости Ю

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