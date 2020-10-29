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Скумбрия по-царски: шикарный рецепт для праздничного стола в дорогом и дешевом исполнении
Это блюдо можно приготовить в трех вариантах: дорого – с красной икрой, в средней ценовой категории — с красной рыбой (взять готовую нарезку) и бюджетно — с тертой отварной морковкой.
Что понадобится
- 1 крупная скумбрия;
- 2 ст.л. икры. или упаковка рыбы (до 100 г), или 2 отваренная морковка;
- 2 яйца вкрутую;
- 1 маринованный огурец или 2-3 корнишона;
- соль, перец, специи для рыбы.
Как делать
- Рыбину выпотрошить, снять черные пленки (иначе будет горчить), хорошо промыть. Отделить филе двуся целыми частями.
- Половинку поместить на пищевую пленку, сверху – рубленные яйца, на них – икру (рыбку, морковь), а также порезанный на кружочки огурчик.
- Накрыть второй половинкой филе и плотно замотать в несколько слоев пленки. Для фиксации еще туго обмотать нитками.
- Варить 30 минут.
- Готовку скумбрию поместить под пресс до остывания. Это может быть поднос, а сверху банка или кастрюля с водой.
- Остывшую рыбу порезать на порционные куски и подавать.
Источник: 1 Минута
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