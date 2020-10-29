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Скумбрия по-царски: шикарный рецепт для праздничного стола в дорогом и дешевом исполнении

Скумбрия по-царски: шикарный рецепт для праздничного стола в дорогом и дешевом исполнении

Это блюдо можно приготовить в трех вариантах: дорого с красной икрой, в средней ценовой категории — с красной рыбой (взять готовую нарезку) и бюджетно — с тертой отварной морковкой.

Что понадобится

  • 1 крупная скумбрия;
  • 2 ст.л. икры. или упаковка рыбы (до 100 г), или 2 отваренная морковка;
  • 2 яйца вкрутую;
  • 1 маринованный огурец или 2-3 корнишона;
  • соль, перец, специи для рыбы.

Как делать

  1. Рыбину выпотрошить, снять черные пленки (иначе будет горчить), хорошо промыть. Отделить филе двуся целыми частями.
  2. Половинку поместить на пищевую пленку, сверху – рубленные яйца, на них – икру (рыбку, морковь), а также порезанный на кружочки огурчик.
  3. Накрыть второй половинкой филе и плотно замотать в несколько слоев пленки. Для фиксации еще туго обмотать нитками.
  4. Варить 30 минут.
  5. Готовку скумбрию поместить под пресс до остывания. Это может быть поднос, а сверху банка или кастрюля с водой.
  6. Остывшую рыбу порезать на порционные куски и подавать.

Источник: 1 Минута

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