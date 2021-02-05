Сладкий завтрак за 10 минут: берем четыре яблока и вафельные коржи для торта. Можно подать как десерт

Из вафельных коржей можно приготовить не только торт со сгущенкой или ленивые котлеты, а также очень вкусные а-ля яблочные оладьи. Блюдо идеально подойдет на завтрак или просто на десерт.

Ингредиенты:

яблоки – 4 шт.

лимонный сок

сахар – 3 ст. л.

корица – 1 ч. л.

яйца – 2 шт.

вафельные коржи

сливочное масло – 25 г

Приготовление:

1. Яблоки очищаем, удаляем сердцевину и нарезаем мелкими кубиками. Перекладываем на сковороду, добавляем две столовых ложки сахара, корицу и немного лимонного сока. Перемешиваем.

2. Жарим на среднем огне. Когда лишняя жидкость испарится, а масса станет более густой, яблоки готовы.

3. Яйца разбиваем в миску. Всыпаем одну столовую ложку сахара и взбиваем.

4. Берем небольшие вафли в листах. Если маленьких нет, то можно просто обычные вафельные коржи для торта разрезать на квадраты.

Вафельные коржи

5. На одну вафлю выкладываем яблочную начинку, второй накрываем. Так формируем все заготовки.

6. Сковороду разогреваем, кладем сливочное масло. Обмакиваем вафли с яблоками во взбитых яйцах. Обжариваем с каждой стороны по 1-2 минуты. Готово!

Пошаговый рецепт в видео

Источник: 1 Минута