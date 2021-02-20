Слава Каминская – бойтесь мошенников: к предупреждению певицы нужно прислушаться ее друзьям

В интернете существует много мошенников, которые различными способами стараются обмануть доверчивых пользователей социальных сетей.

Некоторые предлагают несуществующие товары отправить с предоплатой и потом не отсылают их, другие пытаются узнать счет денежной карточки, чтобы снять деньги.

Вариантов много и сейчас количество неизмеримо возрастает. Так что нужно быть предельно осторожным, чтобы вас не обманули и вы не остались без денег.

Основная цель у мошенников - получить неправомерными способами деньги. И иногда им это удается. И самое главное они могут выступать под вашим именем и обращаться к вашим родственникам, друзьям или просто знакомым.

Так недавно об одном варианте мошенничества в интернете сообщила на своей страничке в соцсетях Слава Каминская. Это солистка украинской группы "НеАнгелы". По ее словам мошенниками отправляется сообщения ее друзьям и знакомым с российских номеров телефонов.

Так буквально вчера 19 февраля солистка поведала в Instagram Stories, что от ее имении мошенники рассылают сообщения в сети WhatsApp. Это ее так удивило и обескуражило, что ей пришлось написать с социальной сети, что аферисты с российских номеров присылают моим друзьям и знакомым СМС, и просят перечислить деньги.

СМС

Нею также были размещены в соцсетях скриншоты переписки этих людей с ее друзьями. Из этих сообщениях видно, что аферисты представились певицей и просили перечислить денежные средства и анонсируют проведение конкурсов и марафонов. Хотя Слава никогда не проводила марафоны и не собирается их, проводит в будущем.

Поэтому она сообщает всем своим друзьям и в том числе поклонникам, чтобы они не велись на такие СМС. И не дали себя обмануть. Так как к таким сообщениям Слава Каминская не имеет никакого отношения.

Остерегайтесь мошенников в интернете!

Источник: 1 Минута