Слава Каминская показала раритетное видео 15-летней давности до пластики, когда она еще была Олей
Героиня нашей сегодняшней статьи успела засветиться на телевидении еще до широкой популярности. Так, после окончания учебы в университете культуры будущая звезда вместе со своим теперь уже бывшим парнем Андреем снялась в реалити-шоу "Остров искушений". В этом проекте пары проверяли чувства на прочность.
НеАнгелы
На момент съемок Славе был 21, тогда она планировала стать преподавателем по вокалу, а ее избраннику 23, он был помощником президента автомобилестроительной компании.
Разумеется, Каминская просто не могла не поделиться этим с фанатами, поэтому опубликовала у себя в Instagram отрывок из выпуска шоу.
"Раз пять пересмотрела. Мой первый шаг к популярности. Оля — это мой сценический псевдоним", — пошутила певица.
На самом же деле Славу зовут не Слава. Ее настоящее имя — Ольга Кузнецова, хотя об этом факте из ее биографии знают немногие.
Слава Каминская
Подписчики тут же начали делиться эмоциями от увиденного — одни остались в восторге от Каминской в молодости, другие же упрекнули ее в излишней любви к пластической хирургии:
- "Оля? Моя жизнь не станет прежней…";
- "Класс! Молодые, горячие, кровь кипит!";
- "От прежней Оли ничего не осталось. Полностью себя переделала";
- "Да уж… Глядя, как вы выглядели в 21 год, страшно представить, как выглядели бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы";
- "Похорошела Оля однозначно!";
- "Помню эту передачу, вы были самая яркая участница".
Комментарии под видео Славы Каминской
Не смогли пройти мимо и звездные друзья солистки "НеАнгелов". Так, Виталий Козловский написал, что годы ей к лицу, а Андрей Бедняков назвал ее прекрасной барышней.
Комментарии под видео Славы Каминской
Источник: 1 Минута