Слава Каминская показала раритетное видео 15-летней давности до пластики, когда она еще была Олей

Героиня нашей сегодняшней статьи успела засветиться на телевидении еще до широкой популярности. Так, после окончания учебы в университете культуры будущая звезда вместе со своим теперь уже бывшим парнем Андреем снялась в реалити-шоу "Остров искушений". В этом проекте пары проверяли чувства на прочность.

НеАнгелы

На момент съемок Славе был 21, тогда она планировала стать преподавателем по вокалу, а ее избраннику 23, он был помощником президента автомобилестроительной компании.

Разумеется, Каминская просто не могла не поделиться этим с фанатами, поэтому опубликовала у себя в Instagram отрывок из выпуска шоу.

"Раз пять пересмотрела. Мой первый шаг к популярности. Оля — это мой сценический псевдоним", — пошутила певица.

На самом же деле Славу зовут не Слава. Ее настоящее имя — Ольга Кузнецова, хотя об этом факте из ее биографии знают немногие.

Слава Каминская

Подписчики тут же начали делиться эмоциями от увиденного — одни остались в восторге от Каминской в молодости, другие же упрекнули ее в излишней любви к пластической хирургии:

"Оля? Моя жизнь не станет прежней…";

"Класс! Молодые, горячие, кровь кипит!";

"От прежней Оли ничего не осталось. Полностью себя переделала";

"Да уж… Глядя, как вы выглядели в 21 год, страшно представить, как выглядели бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы";

"Похорошела Оля однозначно!";

"Помню эту передачу, вы были самая яркая участница".

Комментарии под видео Славы Каминской

Не смогли пройти мимо и звездные друзья солистки "НеАнгелов". Так, Виталий Козловский написал, что годы ей к лицу, а Андрей Бедняков назвал ее прекрасной барышней.

Комментарии под видео Славы Каминской

Источник: 1 Минута