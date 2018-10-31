Следующее воскресенье в Фельдман Экопарк посвятят особым людям

Основатель мультикомплекса, народный депутат Александр Фельдман призвал граждан всей страны поддержать инициативу и сделать ее общегосударственной

Фельдман Экопарк в следующее воскресенье, 4 ноября, будет отдан особым гостям: он откроет свои двери в первую очередь для детей и взрослых с особыми потребностями, а также для всех, кто нуждается в реабилитации, психологической и физической.

«Мы хотим, чтобы они почувствовали себя особыми желанными гостями, а не людьми, которые в чем-то ограничены. В Фельдман Экопарк им рады всегда, а в этот день мы сделаем все для того, чтобы условия пребывания в Социально-гуманитарном мультикомплексе были для них максимально удобными, и ничто не мешало комфортному отдыху, общению с природой и познанию нового. Всех, кому плохо, кому необходима психологическая разрядка и физическая реабилитация, мы приглашаем почувствовать на себе исцеляющую силу природы и общения с братьями нашими меньшими, а также познакомиться с лучшими современными психореабилитационными методиками, - отметил основатель Фельдман Экопарк, народный депутат Александр Фельдман. – В Конгрессе США я стал свидетелем внедрения проекта для слабовидящих людей и был поражен тем, с каким большим вниманием к этим людям и заботой он был организован. В Украине таких мероприятий, бесплатных, удобных и интересных для людей, пока остро не хватает. Хотелось бы, чтобы нашу инициативу подхватили по всей стране, приглашаю всех неравнодушных людей объединиться и вместе делать добрые дела. Пусть и в нашей родной Украине появится такой общенациональный проект, инициированный гражданским обществом!».

С особыми гостями в этот день будут работать специалисты разных направлений, которые сделают их пребывание в мультикомплексе интересным и разнообразным. В соответствии с потребностями различных групп будут организованы экскурсии по безбарьерному контуру, с сурдопереводом, а также специальная программа для слабовидящих.

Администрация Фельдман Экопарк просит поддержать этот проект всех посетителей мультикомплекса и быть особо внимательными к его особым гостям, на работе с которыми в этот день будет сфокусирована деятельность Экопарка. «Вместе мы создадим не только комфортные условия для детей и взрослых с особыми потребностями, но и ту атмосферу инклюзии, которая необходима для их полноценной социализации», - подчеркивают в Экопарке. В дальнейшем особые дни для особых людей будут проводиться регулярно.

Напомним, что работа с людьми с особыми потребностями является одним из основных направлений работы Фельдман Экопарк с момента его основания. С 2013 года в его структуре работает Центр психосоциальной реабилитации, специалисты которого с помощью современных методик, в частности, экотерапии и анималотерапии, оказывают помощь детям и взрослым с различными заболеваниями и расстройствами. Кроме того, инклюзивные занятия проводятся в Детской эколого-натуралистической академии Фельдман Экопарк, а летом в Оздоровительно-образовательном детском лагере организовываются специальные смены.

Агентство Телевидения Новости