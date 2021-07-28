Слепота Дианы Гурцкой: правда или вымысел для славы? Редкие фото, как она смотрит в телефон

В своих интервью певица старается не задевать тему, связанную с проблемой со зрением.

Но так ли уж все плохо на самом деле вам поможет понять наша статья.

"Ты должна идти по жизни с гордо поднятой головой"

Вердикт врачей о врожденной слепоте Дианы Гурцкой не сломил дух родителей и они дали дочери установку "Ты должна идти по жизни с гордо поднятой головой".

Тяга к музыке и пению проявились у незрячей Дианы с раннего детства. Развитие своего дарования Диана получила в обычной музыкальной школе.

Благодаря упорству и стараниям оглушительный успех пришел к 17-летней Диане на международном фестивале эстрадной песни "Ялта-Москва-Транзит". Мэтр российской эстрады Игорь Николаев предложил юному дарованию сотрудничество, решив что кроме таланта необычный образ исполнительницы будет всегда узнаваем. В Москве Диана продолжила образование в ГИТИСе. Ее песни полюбились и взлетели на вершину многих хит-парадов.Талантливая исполнительница, всегда скрывающая за черными очками свои глаза, обрела узнаваемость и зрительскую любовь.

Диана Гурцкая

Надежда вернуть зрение

Уже будучи популярной, в надежде вернуть зрение, певица отправляется в Уфу к известному офтальмологу Эрнсту Мулдашеву.

Певице была проведена бесплатная операция по частичному восстановлению зрительной способности, т.к. полное восстановление зрения не представлялось возможным. Доктор был доволен результатами операции.

Миф или реальность

Многочисленные поклонники и журналисты надеялись увидеть исполнительницу без традиционных очков, но их после операции Диана не сняла.

В интернете мелькнула пара фотографий, которые вызывают недоумение. На них Диана Гурцкая в черных очках пристально всматривается в телефон.

Диана Гурцкая читает и смотрит в телефон

Логично, что незрячий человек не будет этого делать. Возникает вопрос-либо операция в Уфе прошла успешно и Диана на самом деле просто использует свой имидж ради популярности, либо легенда о врожденной слепоте была вымыслом.

Сама же Диана подобные слухи не комментирует.

Источник: 1 Минута