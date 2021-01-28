Сливочный тушеный сидр, колбаса с яблоками и пюре: аппетитное и красивое блюдо для ужина
Обжарьте на сковороде яблоки и лук с сидром, чтобы придать свежести классической колбасе и пюре, сделав сливочный крем с фреш.
Ингредиенты
500 г картофеля, очищенного и нарезанного ломтиками.
4 столовые ложки крем-фреш.
Ст. ложка сливочного масла.
½ столовой ложки оливкового масла.
2 яблока без сердцевины, нарезанные на 12 дольков.
8 сосисок.
1 нарезанная луковица.
500 мл полусухого сидра.
1 столовая ложка английской горчицы.
Метод
Шаг 1
Выложите картофель в большую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Готовьте 15-20 минут до мягкости, затем слейте воду и разотрите с 2 столовыми ложками крем-фреш. Приправить по вкусу.
Шаг 2
Пока картофель готовится, разогрейте сливочное масло и растительное масло в большой сковороде с крышкой. Когда масло только пенится, добавьте дольки яблока. Готовьте на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны или пока не станет золотистым. Вынуть из кастрюли шумовкой и отложить в сторону.
Шаг 3
Добавьте в сковороду сосиски и лук и готовьте 6-7 минут, переверните сосиски, чтобы они подрумянились, и перемешайте лук, чтобы он не прилип. Влейте сидр и доведите до кипения, затем накройте крышкой и варите 10 минут.
Шаг 4
Добавьте горчицу, оставшийся крем-фреш и яблоки. Приправить по вкусу и подавать с пюре.
Источник: 1 Минута