Сливочный тушеный сидр, колбаса с яблоками и пюре: аппетитное и красивое блюдо для ужина

Ингредиенты

Обжарьте на сковороде яблоки и лук с сидром, чтобы придать свежести классической колбасе и пюре, сделав сливочный крем с фреш.

500 г картофеля, очищенного и нарезанного ломтиками.

4 столовые ложки крем-фреш.

Ст. ложка сливочного масла.

½ столовой ложки оливкового масла.

2 яблока без сердцевины, нарезанные на 12 дольков.

8 сосисок.

1 нарезанная луковица.

500 мл полусухого сидра.

1 столовая ложка английской горчицы.

Метод

Шаг 1

Выложите картофель в большую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Готовьте 15-20 минут до мягкости, затем слейте воду и разотрите с 2 столовыми ложками крем-фреш. Приправить по вкусу.

Шаг 2

Пока картофель готовится, разогрейте сливочное масло и растительное масло в большой сковороде с крышкой. Когда масло только пенится, добавьте дольки яблока. Готовьте на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны или пока не станет золотистым. Вынуть из кастрюли шумовкой и отложить в сторону.

Шаг 3

Добавьте в сковороду сосиски и лук и готовьте 6-7 минут, переверните сосиски, чтобы они подрумянились, и перемешайте лук, чтобы он не прилип. Влейте сидр и доведите до кипения, затем накройте крышкой и варите 10 минут.

Шаг 4

Добавьте горчицу, оставшийся крем-фреш и яблоки. Приправить по вкусу и подавать с пюре.

Источник: 1 Минута