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Слоеное печенье без яиц и разрыхлителя – “Наполеон”: нежное и очень вкусное, а готовится быстро

Слоеное печенье без яиц и разрыхлителя – “Наполеон”: нежное и очень вкусное, а готовится быстро

Продукты:

  • Мука – 220 г
  • Охлажденное сливочное масло – 170 г
  • Ледяная вода – 70 мл
  • Уксус 9% – 0.5 ст. л.
  • Сахар – 110 г

Приготовление

Пшеничную муку просеять. Холодное сливочное масло нарезать кубиками, затем соединить с мукой. Перетереть руками до однородной мелкой крошки. Чтобы масло не растаяло от теплоты рук, это нужно делать быстро.

Ледяную воду смешать с уксусом, а потом постепенно соединить с крошкой. Вливать порциями и замешивать тесто. Оно должно получиться мягким и нелипким. Тесто переложить в пакет, убрать в холодильник на 40 минут.

Дальше тесто нужно раскатать в пласт толщиной около 5 мм, посыпать сахаром, сложить пополам. Затем слегка раскатать скалкой и снова сложить пополам. Сверху присыпать мукой и вновь раскатать в тонкий пласт толщиной 5 мм. Так сделать еще 2 раза.

После последнего, третьего, раза тесто нужно раскатать в прямоугольный пласт толщиной 8 мм. Разрезать сначала на полоски, па потом с помощью фигурного или обычного ножа на треугольники.

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Слоеное печенье без яиц и разрыхлителя – “Наполеон”: нежное и очень вкусное, а готовится быстро

2 Слоеное печенье без яиц и разрыхлителя – “Наполеон”: нежное и очень вкусное, а готовится быстро

Печенье переложить на противень, который нужно застелить пергаментной бумагой. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов примерно 15 минут.

Пошаговый рецепт приготовления печенья Наполеон смотрите в коротком видео.

Слоеное печенье без яиц и разрыхлителя – “Наполеон”: нежное и очень вкусное, а готовится быстро Печенье можно посыпать сахарной пудрой

Источник: 1 Минута

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