Слоеное печенье без яиц и разрыхлителя – “Наполеон”: нежное и очень вкусное, а готовится быстро
Продукты:
- Мука – 220 г
- Охлажденное сливочное масло – 170 г
- Ледяная вода – 70 мл
- Уксус 9% – 0.5 ст. л.
- Сахар – 110 г
Приготовление
Пшеничную муку просеять. Холодное сливочное масло нарезать кубиками, затем соединить с мукой. Перетереть руками до однородной мелкой крошки. Чтобы масло не растаяло от теплоты рук, это нужно делать быстро.
Ледяную воду смешать с уксусом, а потом постепенно соединить с крошкой. Вливать порциями и замешивать тесто. Оно должно получиться мягким и нелипким. Тесто переложить в пакет, убрать в холодильник на 40 минут.
Дальше тесто нужно раскатать в пласт толщиной около 5 мм, посыпать сахаром, сложить пополам. Затем слегка раскатать скалкой и снова сложить пополам. Сверху присыпать мукой и вновь раскатать в тонкий пласт толщиной 5 мм. Так сделать еще 2 раза.
После последнего, третьего, раза тесто нужно раскатать в прямоугольный пласт толщиной 8 мм. Разрезать сначала на полоски, па потом с помощью фигурного или обычного ножа на треугольники.
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Печенье переложить на противень, который нужно застелить пергаментной бумагой. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов примерно 15 минут.Пошаговый рецепт приготовления печенья Наполеон смотрите в коротком видео.
Печенье можно посыпать сахарной пудрой
Источник: 1 Минута