Слоеное печенье на кефире: как быстро и легко из доступных продуктов приготовить вкуснятину к чаю?

Не знаете, что приготовить к чаю? Печенье на кефире всегда беспроигрышный вариант. Тем более, что так быстро готовится. Сразу можно чайник ставить.

Ингредиенты:

кефир – 120 мл

сливочное масло – 120 г

сахар – 1 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л. без горки

щепотка ванилина

яйца – 1 шт.

мука – примерно 280 г

Начинка:

сахар – 80 г

мука – 80 г

сливочное масло – 30 г

ванилин

Приготовление:

1. В кефир добавляем сахар и один яичный желток. Перемешиваем вилкой до однородности.

2. В отдельной миске смешиваем просеянную муку, разрыхлитель и ванилин. Перемешиваем венчиком, чтобы сухие ингредиенты объединились.

3. В муку добавляем холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Перетираем до мелкой крошки.

4. Вливаем кефирную смесь, перемешиваем. Замешиваем мягкое тесто. Накрываем его пакетиком или пленкой, кладем на 10 минут в холодильник.

5. Отдельно смешиваем муку, сахар и ванилин. Добавляем 30 г сливочного масло, перетираем в крошку. Начинка готова.

6. Достаем тесто их холодильника, делим его на две части. Затем по очереди раскатываем каждую часть в прямоугольный пласт толщиной 3 мм.

7. Тесто смазываем яичным белком. Сверху посыпаем начинкой (крошкой), сворачиваем в рулет.

8. Рулет немного придавливаем скалкой, чтобы получилась более плоская форма рулета. Разрезаем на небольшие кусочки. Можно обычным ножом или фигурным ножом, чтобы получилось красиво. На вкус это никак не влияет.

9. Перекладываем на противень. Выпекать в разогретой до 180°С духовке примерно 15-20 минут.

Видео-рецепт:

Источник: 1 Минута