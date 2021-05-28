Слойки с сыром, беконом и спаржей: отличный вариант для пикника

Ингредиенты

Выходные! Что взять с собой на природу? Как можно не заморачиваясь провести отлично время с вкусным и аппетитным перекусом? Очень просто - рецепт ниже:

3 ломтика бекона на спине

320 г листового сливочного слоеного теста

100 г тертого чеддера

24 тонких стручка спаржи

Слойки на пикник

Методика

Шаг 1

Нагрейте гриль до максимума. Выложите бекон на противень в один слой и жарьте на гриле 8-10 минут, пока края не станут хрустящими. Оставить остывать. Нагрейте духовку до 180C / 160C вентилятор / газ 4.

Шаг 2

Тем временем разверните лист теста и разрежьте на шесть квадратов. Сложите небольшую кучку сыра в центре каждого квадрата, оставив немного сыра для рассыпания позже. Обрежьте более древесные концы стеблей спаржи так, чтобы каждая из них была длиной около 10 см. Поместите четыре копья по диагонали на каждую кучу сыра. Бекон нарезать небольшими кусочками и посыпать.

Шаг 3

Работая с одним квадратом теста, согните два угла, не покрытые спаржей, в центр и аккуратно сожмите концы, чтобы запечатать. Повторите то же самое с оставшимися квадратами, затем рассыпьте оставшийся сыр. Теперь можно заморозить на срок до трех месяцев.

Шаг 4

Переложите слойки на противень, выстланный пергаментом, и выпекайте 20-25 минут (или 35 минут из замороженного состояния) или до золотистого цвета. Дайте остыть на подносе на несколько минут перед подачей на стол.

Источник: 1 Минута