Слоновьи именины: в Харьковском зоопарке поздравили с 21-летием слониху Тенди

Свое двадцатиоднолетние слониха Тенди отмечает уже с самого утра. Хоботастая красавица стала первым слоном, который родился в независимой Украине. Из Одессы в Харьков двухлетняя девочка переехала осенью двухтысячного года. И с тех пор каждый день рождения в стенах городского зверинца Тенди отмечает довольно креативно, поэтому и в этом году сотрудники зоопарка позаботились о необычном сюрпризе для слонихи.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Из года в год получать одни и те же подарки на день рождение не интересно, и мы стараемся придумывать для наших питомцев что-то новое и не ординарное. Так в этом году мы подготовили для Тенди необычную картину с изображением слона. Но это не просто картина, а съедобная картина.

Съедобный слон был сделан из того чем так любит лакомиться хоботастая именинница - брови и бивни из моркови, а все остальное из бубликов, кабачков, яблок и соломы. Олег Грищенко вспоминает - от того капризного двухлетнего слоненка, которого привезли к ним не осталось почти ничего, сейчас же Тенди более спокойная и сосредоточенная слониха.

Олег Грищенко, заведующий зоологической частью зоопарка

Сейчас её уже эти игрушки не интересуют, она играется взрослыми игрушками для слонов которые ставят специально чтобы они больше тратили время на добывание корма себе, больше тратили время на какое-то занятие внутри зоопарка, ну внутри вольера, не скучали. Мы занимаемся тем, чтобы не только развлечь слонов но и стимулировать в них естественное поведение, как и в природе.

Хоботастой парочке Ауну и Тенди по окончанию реконструкции зоопарка придется переехать в настоящее "Королевство слонов", где их будет ждать - личный бассейн, песчаный пол и отсутствие клеток – так как по новым европейским правилам содержания животных они уже устарели.

Агентство Телевидения Новости