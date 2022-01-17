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Служби на Хрещення і освячення води (відео)
На початку наступного тижня ми маємо кілька Богослужінь, які завжди полюбляють парафіяни. Попереду Хрещенські свята і освячення води. У понеділок ввечері ми не служимо, але у вівторок і середу маємо Літургії, після закінчення яких одразу відбувається чин Великого освячення води. Більш докладно про це розповідає о.Віктор Маринчак.
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РГ ХРАМ СВЯТОГО ІОАНА БОГОСЛОВА
Источник: bogoslov.kharkov.ua
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