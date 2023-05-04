Смешные комедии для всей семьи

Комедии для всей семьи — это фильмы, которые предлагают зрителям веселую и легкую атмосферу, без использования непристойного или ненадлежащего контента. Такие фильмы обычно имеют ярких и запоминающихся персонажей, интересный сюжет и юмористические моменты, которые поднимают настроение и вызывают улыбку. Эти киноленты позволяют всей семье насладиться веселым и качественным временем, проведенным вместе, и могут стать прекрасным поводом для обсуждения сюжетов и персонажей после просмотра. Смотреть фильм онлайн комедийного жанра можно с подпиской от Киевстар ТВ.

Список популярных семейных комедий

«Ночь в музее» (2006). Сюжет фильма закручивается вокруг Ларри Дэйли, который получает работу ночным охранником в Музее естественной истории в Нью-Йорке. Однако, когда в первую же ночь он замечает, что экспонаты начинают оживать после закрытия музея. «Лысый нянька: спецзадание» (2005). Агенту Шэйну Вулфу дали приказ — охранять 5 детей похищенного ученого. Но их нужно охранять не только от злодеев, но и от самих себя. Сможет ли он найти с ними общий язык и чем закончится это задание? «Пингвины мистера Поппера» (2011). Главный герой фильма, Томас Поппер — успешный бизнесмен, живущий в Нью-Йорке. Его жизнь меняется, когда он наследует 6 пингвинов от своего отца, который был исследователем Антарктиды. Вначале Поппер не знает, что делать с пингвинами и пытается избавиться от них, но затем начинает привыкать к своим необычным питомцам и развивает с ними тесную связь. «Один дома» (1990). Сюжет описывает 8-летнего мальчика Кевина Маккалистера, который случайно остается один дома, когда его семья отправляется на Рождество в отпуск в Париж. Он наслаждается свободой, но узнает, что его дом собираются ограбить воры. Кевин использует свой остроумный ум и смекалку, чтобы наказать грабителей. Фильм настолько популярный, что получил продолжение в виде 5 частей. «Сумасшедшая свадьба» (2018). Устроить свадьбу для дочки Кати — дело чести для Василия Середюка. Его будущий зять Франсуа — не только врач, но и настоящий европеец, правда — афрофранцуз. Чем закончится противостояние отца и зятя? Найдут ли они общий язык?

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