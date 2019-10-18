СМИ назвали самых богатых магнатов Голливуда

В популярном американском издании опубликовали ТОП-100 самых влиятельных дельцов киноиндустрии Голливуда. Его возглавил президент компании Disney.

Таблоид «The Hollywood Reporter» составил список самых богатых и влиятельных персон в американском кинематографии. Первое место в нем занял Роберт Айгер президент компании Disney, который в 2019 году заработал целых 8 миллиардов долларов.

В Голливуде назвали самых высокопоставленных персон синематографа

На пятом месте в списке магнатов оказался Кевин Файги креативный продюсер компании Marvel Studios. Также в список самых влиятельных голливудских воротил вошли другие известные и знаменитые личности. Так популярная телеведущая Опра Уинфри получила 15 место, звезда Риз Уизерспун заняла 37 место, киноактер Леонардо Ди Каприо значился на 47 месте, а Брэд Питт на 54, популярная артистка Скарлетт Йоханссон на 65 месте, а Уилл Смит на 81. 50 место занял бывший лидер США Барак Обама со своей супругой Мишель. В августе 2019 года они презентовали документальный фильм собственного производства для кинокомпании Netflix, в котором речь шла о промышленности в штате Огайо.



Источник: uanova.net

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