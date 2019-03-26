Смотреть сейчас: 7 честных фильмов о кризисе среднего возраста 

В жизни каждого человека наступает момент, когда хочется оглянуться на пройденный путь и оценить свои успехи. Как раз в этот момент многих поджидает коварный кризис среднего возраста

Кризис среднего возраста может преподносить разные сюрпризы, и не все из них окажутся приятными. Но мы уверены, что в любом возрасте стоит сохранять оптимизм и помнить о том, что жизнь продолжается. Попытки догнать ушедшую молодость, головокружительные романы, новые знакомства и экстраординарные поступки — вот как справлялись с этим недугом герои фильмов из подборки от каналов TV1000.

Любовь по-взрослому/This Is 40, 2012

Лента "Любовь по-взрослому" — это спин-офф нашумевшей комедии "Немножко беременна". Главными героями комедии стала пара Пита и Дебби, которые как раз перешагивают порог сорокалетия. Им придется столкнуться с суровой реальностью, бытовыми проблемами, конфликтом поколений со своими детьми, финансовыми трудностями и даже риском потерять свой дом. При этом героям нужно сделать все возможное, чтобы сохранить свой брак, который в первую очередь был построен на искренней любви, о которой так легко забыть спустя годы. Исполнительница главной роли Лесли Манн является супругой режиссера ленты Джада Апатоу, а дочь главных героев в комедии сыграла их общая дочь.

Ж.К.В.Д./JCVD, 2008

Звезда боевиков 90-х Жан-Клод Ван Дамм решил мистифицировать собственную личность, поигравшись с жанром псевдодокументалистики. В ленте "Ж.К.В.Д" Жан-Клод предстает перед зрителем утратившим былую славу актером, который теперь живет жизнью обычного мужчины средних лет. Вынужденный преодолевать все те же трудности. Герой находится в постоянной нужде, пытаясь отыскать деньги на выплату алиментов и многочисленных долгов. Последней каплей для него становится ложное обвинение в ограблении. Лента была отмечена номинациями на нескольких кинофестивалях, а критики назвали роль лучшей в карьере Ван Дамма.

Статус Брэда/Brad's Status, 2017

Брэду Слоану — 47, он считает, что к своим годам ему удалось многого достичь. Герою кажется, что ему есть чем гордиться, но эта уверенность рушится на глазах, когда он ездит с сыном по учебным заведениям и встречает своих бывших одноклассников и друзей молодости. Брэду начинает казаться, что его успехи ничтожны по сравнению с тем, что есть у сверстников. Он моментально вспоминает все ошибки, которые совершил за жизнь и мучается от невозможности их исправить. Единственное, что, как он думает, ему еще удастся исправить — это воспитание собственного сына. Режиссер ленты Майк Уайт исполнил в фильме роль одного из студенческих товарищей главного героя, ставшего успешным киноделом.

Кэрол/Carol, 2015

США, 50-е годы прошлого века. Много лет прожив в браке с порядком надоевшим мужчиной, Кэрол перестала ждать от жизни сюрпризов. Героиня полностью окунулась в рутину и посвятила себя воспитанию дочери. Но одна встреча полностью меняет ее взгляды. Очаровательная продавщица Тереза стала для Кэрол не просто подругой, но предметом роковой страсти. Связь двух женщин может стать решающим аргументом мужа Кэрол в готовящемся бракоразводном процессе и вопросе опеки над дочерью. Лента была выдвинута на "Оскар" в шести номинациях, в том числе за актерские работы исполнительниц центральных ролей Кейт Бланшетт и Руни Мара.

Одинокий мужчина/A Single Man, 2009

События, описанные в драме "Одинокий мужчина", разворачиваются в 1962 году. В жизни профессора Джорджа Фальконера произошла трагедия — он потерял в автокатастрофе своего партнера. Их отношения вызывали осуждение окружающих и герою даже не удалось попасть на похороны возлюбленного. С тех пор он находится в философских исканиях, пытаясь найти смысл в своем дальнейшем существовании. В то же время за ним начинает ухаживать молодой студент. Фальконеру кажется, что роман с молодым парнем может стать для него новым началом. Главная роль в ленте принесла Колину Ферту номинацию на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль". Лента стала режиссерским дебютом для знаменитого дизайнера Тома Форда.

Третья звезда/Third Star, 2010

Герои этой британской драмы столкнулись с переоценкой ценностей на рубеже тридцатилетия. Главный герой ленты, 29-летний Джеймс, страдает от неизлечимой формы рака и готовится попрощаться с жизнью. Напоследок он просит троих своих ближайших друзей сопроводить его в поход. Болезнь заставила Джеймса задуматься о том, что ждет его после смерти, а также о том, какие возможности он упустил за жизнь. Он пытается донести свои идеи до товарищей, у которых все еще впереди. Название фильма является отсылкой к произведению Джеймса Барри "Питер Пен". По сюжету, герои оказывались в Неверленде, повернув "от третьей звезды налево".

Эта дурацкая любовь/Crazy, Stupid, Love, 2011

Кэл Уивер даже не подозревал, что совсем скоро его привычная размеренная жизнь превратится в сплошной хаос. Он был уверен, что все идет по плану, пока жена не объявила о своей измене. Пара собирается развестись, и сорокалетний Кэл неожиданно оказывается на съемной квартире, без семьи и даже без друзей, выбравших общество супруги. Теперь свои одинокие вечера он проводит за выпивкой в ближайшем баре, где использует любые свободные уши, чтобы пожаловаться на свою несчастную судьбу. Там он и знакомится с плэйбоем Джейкобом, который уверен, что кризис среднего возраста — всего лишь оправдание. Роль Джейкоба принесла Райану Гослингу номинацию на Золотой глобус в категории "Лучший актер (комедия или мюзикл)".

Источник: zza.delo.ua

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