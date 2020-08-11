«Смотрю в глаза своего Юры»: Степаненко заговорила о любви с помолодевшим Гальцевым

Елена Степаненко встретилась со своим давним знакомым юмористом Юрием Гальцевым. В былые времена они вместе выступали в программе «Аншлаг», а сейчас увиделись на шоу «Еще не вечер».

Гальцев приятно удивил: артист сбросил лишние килограммы и постройнел, а на смену невразумительным рыжим кудряшкам пришла гладко выбритая голова и стильная бородка. Образ дополнял пиджак модного кроя и галстук-бабочка малинового цвета.

«"Глаза дружбы редко ошибаются", говорил в свое время Вольтер. И вот смотрю я в глаза своего друга Юры и вижу в них столько тепла и любви! Поверьте мне, эта любовь способна преодолеть все на свете. Прошу вас, не бойтесь, просто любите! И тогда все неприятности обойдут вас стороной», — призналась Елена Степаненко в Instagram.

Подписчики Степаненко были искренне рады за звезду. «Ох, хорошо сказано. Тем более после Евгения Вагановича…», «Не теряйте веры в любовь и счастье», «Это законно быть такой обворожительной?», «Так держать!», «Вы красива и талантлива», — написали в комментариях.

После развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко тоже заметно похорошела. Запуск нового шоу подарил ей встречи со старыми знакомыми, и она, осмелев, стала примерять игривые образы, словно показывая, что еще готова к новым отношениям.

В основном ведущая предпочитает оттенки красного и розового цветов, но иногда переходит границы дозволенного и примеряет экстравагантные наряды, например обтягивающие леопардовые лосины.

Источник: radiokp.ru/

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