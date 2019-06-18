Снежана Бабкина родила сына: первые подробности
Украинский певец Сергей Бабкин сегодня, 18 июня, в третий раз стал отцом. Как сообщается на его YouTube-канале, супруга музыканта Снежана Бабкина родила сына в 9.52 в одном из киевских роддомов. Вес мальчика – 3 250 граммов, рост – 53 см. После родов новорожденный ребенок и мама чувствуют себя хорошо.
Отметим, что Сергей Бабкин присутствовал на родах и плакал, взяв на руки сына. Новоиспеченный отец посвятил своей жене и ребенку произведение:
"...Когда нужен щит,
Я буду стоять впереди,
Если нужна опора,
Я всегда у тебя за спиной.
Скоро ты станешь мамой,
Уже в третий раз
Подаришь нашему миру мужчину,
Самого младшего в нашем мире.
Обитатели будут смеяться и плакать от счастья.
И я тоже не удержусь.
Буду молчать и плакать.
Потому что сказать ничего не смогу.
Потому что уже все сказано.
Потом нежно возьму его на руки,
Назову ему имя его и добавлю: "Сыночек, привет!"
Он услышит меня и икнет в ответ".
Смотрите трогательное видео, которое украинский музыкант посвятил своей семье:
Источник: www.segodnya.ua