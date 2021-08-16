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Снежана Бабкина возмутилась украинскими авиалиниями: "такого самолета не видела никогда"

Снежана Бабкина возмутилась украинскими авиалиниями: такого самолета не видела никогда

Снежана Бабкина вместе со своим известным мужем Сергеем Бабкиным летали во Львов на фестиваль "Украинская песня". При этом женщину сильно возмутило состояние самолета. По ее словам, он был похож на старый автобус.

Об этом Бабкина рассказала в Instagram.

"Когда я зашла в самолет, я, простите, офигела! Я такого самолета не видела никогда! Это похоже на супердревний автобус, но ему же в воздух подниматься! С нами! Сначала я с трудом договорилась с собой, чтобы не выйти. Честно говорю, мне легче было выйти, купить билеты домой в Харьков, и гори оно все синим пламенем", - заявила она.

Снежана Бабкина возмутилась украинскими авиалиниями: &quot;такого самолета не видела никогда&quot;

Снежана Бабкина в самолете (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Все же она не вышла из самолета, а пристегнула ремень и благополучно долетела до Львова. Правда поездка ей не понравилась, поскольку самолет очень трясло.

"Когда самолет завелся, во мне внутри все тоже завелось. Вибрация такая! Мозги трясутся, кажется сейчас выпадут. И так весь полет", - поделилась впечатлениями Снежана.

Она также рассказала, что во время полета разулась и закинула ноги на мужа. По прилету ей пришлось забирать свою обувь в другом конце самолета. Это произошло из-за сильной вибрации.

Кроме того, Бабкина призналась, что ранее страдала от панических атак, но вот уже 6 лет их не было, а в самолете во время полета они вернулись. Ей не хватало воздуха и бросало в жар.

Источник: www.rbc.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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