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Снятый в Киеве видеоклип признан одним из лучших в мире

Снятый в Киеве видеоклип признан одним из лучших в мире

Клип снятый в Киеве в 2016-м году признан одним из лучших в мире. Видеоработа заняла двадцатое место в топ-сотне издания Rolling Stone.

Собственно, в видео фигурирует Украинский дом (Международный конгресс-центр), расположенный в самом центре столицы.

Этот пятиэтажный многофункциональный комплекс, специализирующийся на организации и проведении выставок, конгрессов, форумов, на Европейской площади, использовали в 2016-м году для съемок видеоклипа на песню Nobody Speak DJ Shadow и Run the Jewels.

Интересно, что над видеорядом работали, как американские и украинские ребята, включая Radioaktive Film.

Все действие происходит в здании Украинского дома, где актеры изображают международных политиков, что заседают на саммите в стиле Организации Объединенных Наций. Словесная перепалка между ними заканчивается грандиозной бойней

Люди в костюмах прыгают на столах, устраивают кулачные бои, в кадре появляется бегающий поросенок.

«Мы хотели сделать позитивное, жизнеутверждающее видео, которое запечатлело бы политиков в их лучшие годы на выборах… Вместо этого мы получили это», — прокомментировал видеоряд DJ Shadow.

DJ Shadow — Nobody Speak feat. Run The Jewels
Источник:  Новости Ю

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Темы: кино

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