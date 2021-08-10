Снова холостячка: Ксения Мишина после расставания с Эллертом заговорила об одиночестве

Достоверно причина развода с любимым, с которым они ранее планировали свадьбу, пока неизвестна. Экс-партнеры решили скрыть почему они расстались. Однако уже после официального расставания и обнародования этой новости на публику Ксения не сдержалась и сразу заговорила об одиночестве.

Ксения Мишина

"Одиночество — наверное одно из самых одиозных явлений. Равнодушных нет. Кто-то бежит от него и старается заткнуть любую секунду общением. Неважно с кем, неважно для чего, лишь бы не смотреть в ту часть себя, которая начинает привлекать внимание, как только ты остаешься один на один с собой. Ксения Мишина Одиночество страшно только тому, кто настолько предал себя, что уверен, что никто больше никогда не захочет присесть рядом и разделить еду. В одиночестве рождается творчество. В одиночестве рождаешься ты. Хоть в нем ты и умираешь. Но все же, именно в одиночестве становится слышно кого-то, кто больше чем ты привык думать о себе. Я так рада узнать и обожать эту часть себя",

— написала Ксения Мишина в своем Инстаграм-блоге.

Ксения Мишина

Вот что в комментариях к публикации написали фолловеры и коллеги:

МИЛАЯ моя, мне иногда так не хватает этого времени : когда можно побыть наедине с собой, просто послушать внимательно себя, — написала коллега Ксении Мишиной и актриса Наталка Денисенко

Именно когда я научилась наслаждаться своим одиночеством, я обрела всех тех людей, которые сейчас рядом, — написала фолловер с ником elena_svetlitskaya

Человек приходит домой, заваривает вкусный чай садится в кресло и сам выбирает, это одиночество или свобода, — пишет пользователь с именем ovodova_a13

Ксения Мишина

Напомним, Ксения Мишина одна воспитывает сына Платона. Ранее она признавалась, что хочет дочку, ведь абсолютно не понимает как воспитывать сына.

Ксения Мишина

Источник: 1 Минута