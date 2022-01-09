Сноубординг с козами: пастух спустился с горы на сноуборде, сопровождаемый своим стадом

Марк Варнке — пастух, живущий в Айдахо (США). В сопровождении своих коз он попробовал новый способ: спустился с горы на сноуборде, сопровождаемый своим стадом.

Марк Варнке, пастух, живущий в штате Айдахо в США, решил совместить увлечение сноубордом со своей профессией. Поднявшись со своими козами на вершину горы, он спустился на сноуборде, а его стадо следовало за ним очень близко, как показано в видео, переданном theriderpost.com.

Через 20 минут ходьбы со своими животными пастух наконец добрался до вершины горы. Его напарник находился внизу, чтобы иметь возможность снимать сцену, ожидая, пока Марк спустится.

В видео Марк Варнке указывает, что первый вопрос, который он задает себе перед тем, как начать спуск на сноуборде, — последуют ли за ним козы. Он подчеркивает, что на этом этапе его уверенность пошатнулась. Иногда он думает, что козы пройдут с ним весь путь, а иногда сомневается.

Во-вторых, он задается вопросом, сколько раз он будет задыхаться. В свои 50 лет ему трудно лазить, тем более что он очень давно не катался на сноуборде. Третий вопрос, который задает себе пастух, будет ли достаточно снега на вершине, потому что если его нет, он напрасно перевёз всё своё снаряжение. Наконец, он задается вопросом, сколько падений у него будет во время спуска, но это покажет ему только опыт.

Он не катался на сноуборде более шести лет!

Далее пастух объясняет, что, когда он идет в поход со своими козами, они обычно встают перед ним, что может стать очень опасным в этом упражнении. Чтобы заставить их оставаться позади него, он использует проверенный приём. Во время подъема, как только перед ним оказывается коза, он хватает её за хвост. Этот трюк не только дает преимущество в том, что она протащит его на несколько метров, но и позволяет ему немного отдышаться. В то же время это заставляет козу остановиться. Таким образом, коза, совершившая эту ошибку, не сделает её во второй раз.

Марк Варнке также признался, что одна из вещей, которые он особенно ценит во время походов, — это великолепная панорама, которую предлагает Мать-природа. И хотя Пастух несколько сомневался в своих физических возможностях, поскольку он не катался на сноуборде более шести лет, он с легкостью спустился с горы. Однако он все же упал в свежий снег, и его животные не выпускали его из виду.

Источник: internetua.com

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